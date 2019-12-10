Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Сергей Гунеев



В Мосгордуме заявили, что память бывшего московского градоначальника может быть увековечена в российской столице, сообщает



"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", – написал он.



Также Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память экс-мэра может быть увековечена в российской столице. В Мосгордуме заявили, что память бывшего московского градоначальника может быть увековечена в российской столице, сообщает Sputnik Литва . Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил нынешний мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter."Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", – написал он.Также Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память экс-мэра может быть увековечена в российской столице. "Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику", – написал он в своем Twitter.



Помощник бывшего мэра Тимур Шогенов раскрыл обстоятельства смерти Лужкова. В комментарии для РЕН ТВ он заявил, что экс-градоначальник скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.



Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958-м он окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне – Российский государственный институт нефти и газа имени Губкина).



Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет – с 1992-го по 2010 годы.



Осенью 2010 года он был уволен "в связи с утратой доверия" тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, однако уже в 2016-м действующий лидер России Владимир Путин наградил бывшего мэра орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в России, история Ключевые слова: Москва, смерть, экс-мэр, Лужков География: Россия — статья прочитана 174 раза Комментарии