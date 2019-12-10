Главная >> Новости >> политика, в России, история >> Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

© Sputnik / Сергей Гунеев


В Мосгордуме заявили, что память бывшего московского градоначальника может быть увековечена в российской столице, сообщает Sputnik Литва. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил нынешний мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", – написал он.

Также Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что память экс-мэра может быть увековечена в российской столице.
"Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику", – написал он в своем Twitter.

Помощник бывшего мэра Тимур Шогенов раскрыл обстоятельства смерти Лужкова. В комментарии для РЕН ТВ он заявил, что экс-градоначальник скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958-м он окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне – Российский государственный институт нефти и газа имени Губкина).

Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет – с 1992-го по 2010 годы.

Осенью 2010 года он был уволен "в связи с утратой доверия" тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, однако уже в 2016-м действующий лидер России Владимир Путин наградил бывшего мэра орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в России, история
Ключевые слова: Москва, смерть, экс-мэр, Лужков
География: Россия
статья прочитана 174 раза
добавлена сегодня, 10 декабря, 16:11

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка