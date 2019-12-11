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Самолеты Air Baltic будут летать из Вильнюса еще в пять городов Европы



Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что с марта следующего года открывает прямое воздушное сообщение из Вильнюса с еще пятью городами Европы - германским Гамбургом, швейцарским Цюрихом, шведским Гетеборгом, хорватскими Дубровником и Риекой.

Глава Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримас Стиклюнас говорит, что новые полеты – это одно из важнейших достижений последних лет в плане расширения предложения маршрутов из Вильнюса.

"Переговоры и поиски решений продолжались более двух лет, в этот процесс мы также вовлекли разных партнеров по туризму и бизнесу, которые сформулировали свои потребности и возможности", – сказал для пресс-релиза А. Стиклюнас.

По его словам, в Вильнюсе будет находиться второй самолет Air Baltic, поэтому увеличится частота полетов.
"Мы хотим представить новые маршруты, и с начала летнего сезона будем держать в Вильнюсе уже второй самолет Airbus A220-300. Так мы демонстрируем свое обязательство в связи с растущим числом литовских пассажиров", – сказал для пресс-релиза гендиректор airBaltic Мартинс Гаусс.

Полеты из Вильнюса в Гамбург начнутся 30 марта, в Цюрих – 31 марта, в Гетеборг – 29 марта, в Дубровник – 2 мая, в Риеку – 7 мая.

Компания также предлагает прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж и Таллин, а также по другим направлениям – через Ригу.

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Во вторник в Вильнюсском аэропорту состоялись по гражданской обороне - отрабатывались навыки противодействия распространению опасного заразного заболевания.

Во время учений в течении пяти часов имитировалась ситуация, когда совершает посадку самолет, на борту которого предположительно находится человек с особо опасным заразным заболеванием, сказала на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

На учениях представители 14 ведомств, в общей сложности около 250 человек, отрабатывали навыки контроля сложнейшей ситуации – с больным геморрагической лихорадкой Эбола.

В Литве этот вирус относится к группе особо опасных заразных заболеваний.

"Сегодняшние функциональные учения – результат последовательной и долговременной, почти двухлетней работы (...) Их цель – подготовка к сложнейшим ситуациям, хотя риск распространения имитируемого случая в Европе оценивается как исключительно низкий", – сказала Р. Лингене.

Она подчеркнула, что Вильнюсский аэропорт является аэропортом назначения, в который в случае подозрения по поводу больного особо опасным заразным заболеванием на борту, будут направляться все самолеты, несмотря на то, в какой аэропорт они летели.

Генеральный директор клиники Сантарос Феликсас Янкявичюс сказал, что клиника готова к сложным медицинским ситуациям.

"В клинике работает компетентная команда профессионалов, для таких целей специально оборудованы палаты, есть необходимые технические, организационные средства", – сказал он.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что одной из основных целей учений было согласовать работу всех служб.
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BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 11 декабря, 09:30

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