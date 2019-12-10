Кубинский активист Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение ЕС и Гаваны 🔊 Воспроизвести



Кубинский диссидент Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение Евросоюза и кубинского правительства о сотрудничестве, пока коммунистический режим не изменит своего подхода к правам человека.



Литва является последней страной ЕС, которая не ратифицировала это документ, подписанный в 2017 году.



"Мы видим Литву как последнюю нашу надежду и находимся здесь, чтобы побудить, призвать литовский сейм и жителей Литвы не ратифицировать соглашение", – сказал кубинский правозащитник в интервью BNS. Почти десять лет назад он был награжден учрежденной Европарламентом премией им. А. Сахарова.



"Это может быть очень сильная мера давления на кубинское правительство", – добавил он.



После подписания соглашения действует его временная версия, однако пока документ не ратифицирован во всех странах ЕС, он не действует полноценно. Кубинский диссидент Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение Евросоюза и кубинского правительства о сотрудничестве, пока коммунистический режим не изменит своего подхода к правам человека.Литва является последней страной ЕС, которая не ратифицировала это документ, подписанный в 2017 году."Мы видим Литву как последнюю нашу надежду и находимся здесь, чтобы побудить, призвать литовский сейм и жителей Литвы не ратифицировать соглашение", – сказал кубинский правозащитник в интервью BNS. Почти десять лет назад он был награжден учрежденной Европарламентом премией им. А. Сахарова."Это может быть очень сильная мера давления на кубинское правительство", – добавил он.После подписания соглашения действует его временная версия, однако пока документ не ратифицирован во всех странах ЕС, он не действует полноценно. Соглашение состоит из трех частей – политического диалога, секторного сотрудничества и торговли.



По словам Г. Фаринаса, в данный момент ситуация на Кубе ухудшается – увеличивается количество случаев насилия и задержания в отношении правозащитников и оппозиционных политиков.



"В последнее время режим стал очень агрессивным. Кроме того, в последнее время росло давление на простых людей, которые не являются членами оппозиционных, продемократических или правозащитных групп", – сказал активист.



57-летний журналист и психолог не раз объявлял голодовки, протестуя против ограничений прав человека на Кубе, не раз его задерживали.



Призывает ввести санкции



По словам диссидента, в данный момент на Кубе от 128 до 175 политических заключенных.



В последнее время в международном сообществе широкий отклик вызвали сообщения об аресте другого кубинского диссидента Хосе Даниэля Ферреро и о жестоким обращением с ним в тюрьме. Действия Гаваны осудили Европарламент и США.



Однако Г. Фаринас утверждает, что реакция на расправу с Х. Д. Ферреро не была достаточной.



"Нужно сделать больше. В отношении режима должны последовать политические санкции, и возможно экономические санкции для того, чтобы Ферреро отпустили", – сказал активист.



"Сейчас режим словно проводит тестирование выгоды и цены, отправляя в заключение таких людей, как Ферреро. Если цена будет слишком маленькой, они и далее будут делать это с другими активистами. Если цена будет слишком высока, то, скорее всего, остановят такие действия режима", – добавил он.



Г. Фаринасо считает, что в данном случае "заморозка" соглашения между ЕС и Кубой могла бы стать важным инструментом давления на кубинское правительство.



Сторонники сотрудничества с Кубой утверждают, что дальнейшая изоляция Гаваны не побудит страну улучшать положение в защите прав людей, лучше сделать это с помощью единой позиции ЕС по торговле и политическому диалогу. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: соглашение, ЕС, Куба, блокирование, активист — статья прочитана 136 раз Комментарии