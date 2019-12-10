Кубинский активист Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение ЕС и Гаваны

Кубинский диссидент Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение Евросоюза и кубинского правительства о сотрудничестве, пока коммунистический режим не изменит своего подхода к правам человека.
Литва является последней страной ЕС, которая не ратифицировала это документ, подписанный в 2017 году.
"Мы видим Литву как последнюю нашу надежду и находимся здесь, чтобы побудить, призвать литовский сейм и жителей Литвы не ратифицировать соглашение", – сказал кубинский правозащитник в интервью BNS. Почти десять лет назад он был награжден учрежденной Европарламентом премией им. А. Сахарова.
"Это может быть очень сильная мера давления на кубинское правительство", – добавил он.
После подписания соглашения действует его временная версия, однако пока документ не ратифицирован во всех странах ЕС, он не действует полноценно.
Соглашение состоит из трех частей – политического диалога, секторного сотрудничества и торговли.
По словам Г. Фаринаса, в данный момент ситуация на Кубе ухудшается – увеличивается количество случаев насилия и задержания в отношении правозащитников и оппозиционных политиков.
"В последнее время режим стал очень агрессивным. Кроме того, в последнее время росло давление на простых людей, которые не являются членами оппозиционных, продемократических или правозащитных групп", – сказал активист.
57-летний журналист и психолог не раз объявлял голодовки, протестуя против ограничений прав человека на Кубе, не раз его задерживали.
Призывает ввести санкции
По словам диссидента, в данный момент на Кубе от 128 до 175 политических заключенных.
В последнее время в международном сообществе широкий отклик вызвали сообщения об аресте другого кубинского диссидента Хосе Даниэля Ферреро и о жестоким обращением с ним в тюрьме. Действия Гаваны осудили Европарламент и США.
Однако Г. Фаринас утверждает, что реакция на расправу с Х. Д. Ферреро не была достаточной.
"Нужно сделать больше. В отношении режима должны последовать политические санкции, и возможно экономические санкции для того, чтобы Ферреро отпустили", – сказал активист.
"Сейчас режим словно проводит тестирование выгоды и цены, отправляя в заключение таких людей, как Ферреро. Если цена будет слишком маленькой, они и далее будут делать это с другими активистами. Если цена будет слишком высока, то, скорее всего, остановят такие действия режима", – добавил он.
Г. Фаринасо считает, что в данном случае "заморозка" соглашения между ЕС и Кубой могла бы стать важным инструментом давления на кубинское правительство.
Сторонники сотрудничества с Кубой утверждают, что дальнейшая изоляция Гаваны не побудит страну улучшать положение в защите прав людей, лучше сделать это с помощью единой позиции ЕС по торговле и политическому диалогу.
По словам Г. Фаринаса, в данный момент ситуация на Кубе ухудшается – увеличивается количество случаев насилия и задержания в отношении правозащитников и оппозиционных политиков.
"В последнее время режим стал очень агрессивным. Кроме того, в последнее время росло давление на простых людей, которые не являются членами оппозиционных, продемократических или правозащитных групп", – сказал активист.
57-летний журналист и психолог не раз объявлял голодовки, протестуя против ограничений прав человека на Кубе, не раз его задерживали.
Призывает ввести санкции
По словам диссидента, в данный момент на Кубе от 128 до 175 политических заключенных.
В последнее время в международном сообществе широкий отклик вызвали сообщения об аресте другого кубинского диссидента Хосе Даниэля Ферреро и о жестоким обращением с ним в тюрьме. Действия Гаваны осудили Европарламент и США.
Однако Г. Фаринас утверждает, что реакция на расправу с Х. Д. Ферреро не была достаточной.
"Нужно сделать больше. В отношении режима должны последовать политические санкции, и возможно экономические санкции для того, чтобы Ферреро отпустили", – сказал активист.
"Сейчас режим словно проводит тестирование выгоды и цены, отправляя в заключение таких людей, как Ферреро. Если цена будет слишком маленькой, они и далее будут делать это с другими активистами. Если цена будет слишком высока, то, скорее всего, остановят такие действия режима", – добавил он.
Г. Фаринасо считает, что в данном случае "заморозка" соглашения между ЕС и Кубой могла бы стать важным инструментом давления на кубинское правительство.
Сторонники сотрудничества с Кубой утверждают, что дальнейшая изоляция Гаваны не побудит страну улучшать положение в защите прав людей, лучше сделать это с помощью единой позиции ЕС по торговле и политическому диалогу.