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Кубинский активист Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение ЕС и Гаваны



Кубинский диссидент Гильермо Фаринас призвал Литву блокировать соглашение Евросоюза и кубинского правительства о сотрудничестве, пока коммунистический режим не изменит своего подхода к правам человека.

Литва является последней страной ЕС, которая не ратифицировала это документ, подписанный в 2017 году.

"Мы видим Литву как последнюю нашу надежду и находимся здесь, чтобы побудить, призвать литовский сейм и жителей Литвы не ратифицировать соглашение", – сказал кубинский правозащитник в интервью BNS. Почти десять лет назад он был награжден учрежденной Европарламентом премией им. А. Сахарова.

"Это может быть очень сильная мера давления на кубинское правительство", – добавил он.

После подписания соглашения действует его временная версия, однако пока документ не ратифицирован во всех странах ЕС, он не действует полноценно.
Соглашение состоит из трех частей – политического диалога, секторного сотрудничества и торговли.

По словам Г. Фаринаса, в данный момент ситуация на Кубе ухудшается – увеличивается количество случаев насилия и задержания в отношении правозащитников и оппозиционных политиков.

"В последнее время режим стал очень агрессивным. Кроме того, в последнее время росло давление на простых людей, которые не являются членами оппозиционных, продемократических или правозащитных групп", – сказал активист.

57-летний журналист и психолог не раз объявлял голодовки, протестуя против ограничений прав человека на Кубе, не раз его задерживали.

Призывает ввести санкции

По словам диссидента, в данный момент на Кубе от 128 до 175 политических заключенных.

В последнее время в международном сообществе широкий отклик вызвали сообщения об аресте другого кубинского диссидента Хосе Даниэля Ферреро и о жестоким обращением с ним в тюрьме. Действия Гаваны осудили Европарламент и США.

Однако Г. Фаринас утверждает, что реакция на расправу с Х. Д. Ферреро не была достаточной.

"Нужно сделать больше. В отношении режима должны последовать политические санкции, и возможно экономические санкции для того, чтобы Ферреро отпустили", – сказал активист.

"Сейчас режим словно проводит тестирование выгоды и цены, отправляя в заключение таких людей, как Ферреро. Если цена будет слишком маленькой, они и далее будут делать это с другими активистами. Если цена будет слишком высока, то, скорее всего, остановят такие действия режима", – добавил он.

Г. Фаринасо считает, что в данном случае "заморозка" соглашения между ЕС и Кубой могла бы стать важным инструментом давления на кубинское правительство.

Сторонники сотрудничества с Кубой утверждают, что дальнейшая изоляция Гаваны не побудит страну улучшать положение в защите прав людей, лучше сделать это с помощью единой позиции ЕС по торговле и политическому диалогу.
BNS
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: соглашение, ЕС, Куба, блокирование, активист
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добавлена сегодня, 10 декабря, 19:00

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