Президент Литвы: переговоры по миру в Украине – первый шаг в позитивном направлении 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что четырехсторонние переговоры по мирному урегулированию в Восточной Украине, возобновляемые после трехлетнего перерыва, являются шагом к миру, невзирая на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Киевом.



Глава государства сказал журналистам в Утене во вторник, что лидерам Украины, России, Франции и Германии в Париже "не удалось добиться соглашения по многим вопросам", однако сами переговоры являются "первым шагом в позитивном направлении".



В кулуарах так называемого "Нормандского формата" также впервые состоялась встреча президента Владимира Путина и ставшего президентом Украины в этом году Владимира Зеленского.



"Я рад, что, наконец, обе стороны сели за стол переговоров, и если эти дискуссии продолжатся и международная поддержка в адрес господина Зеленского будет достаточной, то, я надеюсь, что многое удастся сделать", – сказал Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что четырехсторонние переговоры по мирному урегулированию в Восточной Украине, возобновляемые после трехлетнего перерыва, являются шагом к миру, невзирая на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Киевом.Глава государства сказал журналистам в Утене во вторник, что лидерам Украины, России, Франции и Германии в Париже "не удалось добиться соглашения по многим вопросам", однако сами переговоры являются "первым шагом в позитивном направлении".В кулуарах так называемого "Нормандского формата" также впервые состоялась встреча президента Владимира Путина и ставшего президентом Украины в этом году Владимира Зеленского."Я рад, что, наконец, обе стороны сели за стол переговоров, и если эти дискуссии продолжатся и международная поддержка в адрес господина Зеленского будет достаточной, то, я надеюсь, что многое удастся сделать", – сказал Г. Науседа. На переговорах в Париже была достигнута договоренность по нескольким мерам деэскалации конфликта в Восточной Украине, но значительного прогресса в завершении войны, длящейся более пяти лет, достигнуто не было.



В совместном заявлении лидеров говорится, что главы стран договорились о полной реализации перемирия и о новом отводе сил из зон конфликта в Восточной Украине до марта следующего года.



Все же президенты Украины и России не договорились о том, что должно произойти первым – восстановление контроля над своими восточными границами со стороны Киева или местные выборы в Донбассе.



"Я считаю, что требование Украины "сначала границы, потом выборы" во всех смыслах более чем обоснованное", – сказал Г. Науседа.



Следующая встреча нормандской четверки состоится через 4 месяца. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж, Науседа — статья прочитана 150 раз Комментарии