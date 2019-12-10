Страсти вокруг бюджета-2020 🔊 Воспроизвести



Сейм во второй раз начал рассмотрение усовершенствованного проекта государственного бюджета 2020 года. По сравнению с первым проектом, расходы бюджета увеличивается на 55 млн евро.



Министр финансов сказал, что бюджет следующего года отражает замедление роста экономики.



"С учетом того, что экономику мира и Литвы ждет замедление роста, бюджет направляется на сокращение бедности. Он реалистичный, основанный на компромиссах с рядом общин, сбалансированный, совершенно соответствующий правилам фискальной дисциплине" – заявил министр финансов Вилюс Шапока, представляя скорректированный проект бюджета в сейме.



Во время второго рассмотрения проекта министр финансов обычно информирует сейм о том, какие предложения комитетов, фракций, членов сейма одобрены, какие отклонены, отвечает на вопросы. Сейм во второй раз начал рассмотрение усовершенствованного проекта государственного бюджета 2020 года. По сравнению с первым проектом, расходы бюджета увеличивается на 55 млн евро.Министр финансов сказал, что бюджет следующего года отражает замедление роста экономики."С учетом того, что экономику мира и Литвы ждет замедление роста, бюджет направляется на сокращение бедности. Он реалистичный, основанный на компромиссах с рядом общин, сбалансированный, совершенно соответствующий правилам фискальной дисциплине" – заявил министр финансов Вилюс Шапока, представляя скорректированный проект бюджета в сейме.Во время второго рассмотрения проекта министр финансов обычно информирует сейм о том, какие предложения комитетов, фракций, членов сейма одобрены, какие отклонены, отвечает на вопросы. После второго рассмотрения бюджета не проводится голосование, лишь определяется дата его принятия – до этого могут выдвигаться поправки. По поправкам голосует сейм, они могут быть одобрены только при голосовании более чем половины членов сейма -71.



Если сейм отклоняет проект бюджета, то не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 дней назначается новое рассмотрение, вновь вносятся предложения комитетов, фракций и членов сейма.



Если бюджет не принимается своевременно, его расходы в начале года ежемесячно не должны превышать 1/12 расходов бюджета прошлого года.



* * *



Бюджет 2020 года сейм Литвы обещает принять в следующий вторник – 17 декабря.



Такое решение принял сейм после повторного рассмотрения плана доходов и расходов страны на следующий год.



За такую дату проголосовали 70 депутатов, против были 11, а воздержались 27.



* * *



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис признает, что с января не будет введен налог на обороты крупных торговых сетей, а обсуждение его продолжится весной.



"С 1 января, скорее всего, будет невозможно принять этот закон", – заявил во вторник журналистам Р. Карбаускис.



"Оппозиция делает все, чтобы этого налога не было. Это печально. Ведь торговые сети это действительно та сфера бизнеса, которая могла бы вносить больший вклад в благополучие государства и людей", – утверждает староста "аграриев".



Еще в конце ноября Р. Карбаускис заверял, что налог на оборот торговых сетей будет введен с января следующего года.



В понедельник Комитет по бюджету и финансам не одобрил спешку с его введением, в рассмотрении вопроса об этом налоге он сделал перерыв, однако не ясно, сколько он продлится. Понятно, что до Рождества налог на обороты крупных торговых сетей не будет принят.



Правящие "аграрии" предлагали обложить налогом обороты торговых сетей, превышающие 2 млн евро в месяц (без НДС).



По утверждению инициаторов, налог бы пополнял госбюджет почти 32 млн евро в год.



* * *



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что повышенный тариф налога на прибыль банков может быть введен незамедлительно, однако для возможных налогов на загрязняющие автомобили и налога на оборот торговых сетей может потребоваться более длительный переходный период.



Глава государства во вторник сказал, что новые налоги должны быть утверждены "с достаточно большим предупредительным периодом", однако в отношении налога на прибыль может быть сделано исключение.



"Возможно, можно говорить на таком налоге, как налог на прибыль, его уплата имеет определенную специфику, он делится частями и, возможно это не так болезненно, если он вступит в силу с более коротким предупреждающим периодом", – сказал журналистам в Утене Г. Науседа.



Правящие сейчас рассматривают повышение тарифа налога на прибыль, превышающую 2 млн евро. В отношении такой прибыли будет применяться 20-процентный тариф налога, что на пять процентных пунктов выше, чем сейчас.



Г. Науседа добавил, что, решая вопрос о бюджете следующего года без введения новых налогов, он также внимательно учтет соответствие проекта закону о фискальной дисциплине.



По его словам, стихийное рассмотрение бюджета в сейме дает основания инициировать новые правила, которые бы предусматривали введение новых налогов "с определенным достаточно длительным предупредительным периодом".



"Мы должны разделить – сокращение существующих налоговых льгот, повышение тарифов могут рассматриваться с меньшим периодом контроля или подготовки, однако совершенно новые налоги (...) должны вводиться более осторожно, и точно не так хаотично, как сейчас", – сказал Г. Науседа.



Президент отметил, что его радует установленный в проекте бюджета рост пенсий и детских пособий.



"Да, это шажок, пусть и скромный, в направлении благосостояния, однако это должны получить обе сбалансированные стороны. У нас есть и социальные цели, и, с другой стороны, мы не можем толкать и бизнес, и населения в такое стихийное положение", – сказал президент. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, Кабмин, обсуждение, бюджет-2020 География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии