Умерла солистка группы Roxette

61-летняя певица Мари Фредрикссон, солистка шведской группы Roxette, скончалась 9 декабря после продолжительной болезни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на британскую газету Daily Mirror.



Уточняется, что артистка в 2002 году боролась с опухолью головного мозга, перенесла операцию по ее удалению, а затем проходила курсы лечения и реабилитации. Шведская газета Expressen сообщила, что у артистки остались муж Микаэль Болюс и двое их детей, 26-летняя Инес Жозефин и 23-летний Оскар. По словам членов ее семьи, похороны певицы пройдут в узком кругу родственников.



Мари Фредрикссон - знаковая фигура шведского шоу-бизнеса. В 1986 году она вместе с Пером Гессле создала одну из самых известных поп-рок-групп в мире Roxette. Коллектив существовал до 2016 года, на его счету - около десятка альбомов и множество хитов, среди которых - It Must Have Been Love, Spending My Time, How Do You Do!, A Thing About You, Real Sugar.



