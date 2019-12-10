Что литовская Кармен делает в Нью-Йорке? 🔊 Воспроизвести







Дуэт сестёр Евы и Марии Дудайте («D&D») 13 декабря приглашает публику в вильнюсский костёл св. Котрины (ул. Вильняус, 30) на интригующий концерт "Karmen Niujorke".



В программе доминирует музыка французских и американских композиторов – произведения Ж.Бизе, ф.Синатры, Л.Коэна, Э. Пиаф, а также Дж. Пуччини и др.



«Это поистине заряд Рождества, поскольку на концерте будет много элементов шоу, свойственной примадоннам изысканности, буйства джаза, искренности, тепла, сюрпризов и уюта, «остановок», характерных для периода адвента, ребячества и настоящего сестринского духа», - рассказали активно концертирующие певица Мария Дудайте и пианистка Ева Дудайте.



Произведения, которые прозвучат на предстоящем концерте, подготовлены специально для мероприятия «Kristupo Kalėdos» («Рождество св. Христофора»), все они связаны с США и Францией и очень близки исполнительницам.



Программа удивит неожиданными поворотами сюжета, сценографическими нюансами и, конечно, заразит праздничным настроением. В программе доминирует музыка французских и американских композиторов – произведения Ж.Бизе, ф.Синатры, Л.Коэна, Э. Пиаф, а также Дж. Пуччини и др.«Это поистине заряд Рождества, поскольку на концерте будет много элементов шоу, свойственной примадоннам изысканности, буйства джаза, искренности, тепла, сюрпризов и уюта, «остановок», характерных для периода адвента, ребячества и настоящего сестринского духа», - рассказали активно концертирующие певица Мария Дудайте и пианистка Ева Дудайте.Произведения, которые прозвучат на предстоящем концерте, подготовлены специально для мероприятия «Kristupo Kalėdos» («Рождество св. Христофора»), все они связаны с США и Францией и очень близки исполнительницам.Программа удивит неожиданными поворотами сюжета, сценографическими нюансами и, конечно, заразит праздничным настроением. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Ева и Мария Дудайте, «D&D» — статья прочитана 116 раз Комментарии