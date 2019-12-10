Боль утраты - вечна 🔊 Воспроизвести







Как уже рассказывал "Обзор", в Клайпеде торжественно отметили День Неизвестного Солдата. В этот же день, 3 декабря, в 12 часов Балтийская молодёжная ассоциация «Ювенис» провела памятный митинг, посвящённый этой дате.



С инициативой проведения мероприятий в этот день выступила международный пресс-секретарь «Бессмертного полка» Светлана Конев, координаторы в разных странах мира идею поддержали. В разных формах День неизвестного солдата был отмечен во многих уголках земного шара, в том числе и в Клайпеде.



К воинскому мемориалу, как рассказал «Обзору» Алексей Грейчус, пришли представители совета ветеранов, общественных организаций и Клайпедской татарской общины «Нур». Они говорили о недопущении повторения трагедии, охватившей большую часть Земли в годы Второй мировой войны, о боли утраты, которая до сих пор жива в семьях, получивших последнюю весть с фронта – пал смертью храбрых, пропал без вести, о самоотверженном труде поисковых отрядов, возвращающих домой солдат.



Несмотря на лёгкий мороз, прозвучали песни о войне в исполнении Даниила Карабута.



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С инициативой проведения мероприятий в этот день выступила международный пресс-секретарь «Бессмертного полка» Светлана Конев, координаторы в разных странах мира идею поддержали. В разных формах День неизвестного солдата был отмечен во многих уголках земного шара, в том числе и в Клайпеде.К воинскому мемориалу, как рассказал «Обзору» Алексей Грейчус, пришли представители совета ветеранов, общественных организаций и Клайпедской татарской общины «Нур». Они говорили о недопущении повторения трагедии, охватившей большую часть Земли в годы Второй мировой войны, о боли утраты, которая до сих пор жива в семьях, получивших последнюю весть с фронта – пал смертью храбрых, пропал без вести, о самоотверженном труде поисковых отрядов, возвращающих домой солдат.Несмотря на лёгкий мороз, прозвучали песни о войне в исполнении Даниила Карабута.Подробнее об этом - на сайте Балтийская молодёжная ассоциация «Ювенис» Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Балтийская молодёжная ассоциация «Ювенис», Алексей Грейчус, День Неизвестного Солдата География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 161 раз Комментарии