Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский экспорт в январе-октябре этого года составил 24,726 млрд евро, импорт - 26, 731 млрд евро, или соответственно на 5,8% и 4% больше, чем за десять месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 3,9% до 14,931 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в этом году составил 2,005 млрд евро, что на 13,6% меньше, чем год назад (2,32 млрд евро), сообщил, основываясь на неокончательные данные, Департамент статистики Литвы.



За вычетом минеральных продуктов экспорт вырос на 7,3%, а импорт - на 4,8%. Экспорт только минеральных продуктов литовского происхождения увеличился на 6,5%.



Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,6%), Латвия (9,6%), Польша (8%) и Германия (7,6%), по импорту - Россия (16,3%) Польша - 11,8%, Германия (11,5%) и Латвия (7%). Литовский экспорт в январе-октябре этого года составил 24,726 млрд евро, импорт - 26, 731 млрд евро, или соответственно на 5,8% и 4% больше, чем за десять месяцев 2018 года. Экспорт товаров только литовского происхождения увеличился на 3,9% до 14,931 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы в этом году составил 2,005 млрд евро, что на 13,6% меньше, чем год назад (2,32 млрд евро), сообщил, основываясь на неокончательные данные, Департамент статистики Литвы.За вычетом минеральных продуктов экспорт вырос на 7,3%, а импорт - на 4,8%. Экспорт только минеральных продуктов литовского происхождения увеличился на 6,5%.Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,6%), Латвия (9,6%), Польша (8%) и Германия (7,6%), по импорту - Россия (16,3%) Польша - 11,8%, Германия (11,5%) и Латвия (7%). Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (9,5%), Польшу (8,7%), Латвию (7,8%), Швецию (6,6%), США (5,5%).



В течение девяти месяцев Литва в основном экспортировала и импортировала минеральные продукты (13,7% и 20,1% соответственно), машины и механические приборы, электрооборудование (14,6% и 16,8%), а также химическую и продукцию смежных отраслей (11,2% и 12,2%).



Наиболее экспортируемыми продуктами литовского происхождения были нефтепродукты (18,2%), различные промышленные изделия (11,9%), готовые пищевые продукты, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия и переработанные заменители табака (8,9%), продукция химической промышленности и смежных отраслей (8,3%).



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Цены на промышленную продукцию в Литве в ноябре по сравнению с ноябрем 2018 года снизились на 2%, а по сравнению с октябрем этого года – на 0,4%.



Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,4%, а за месяц – на 0,4%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 1,4%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 1,5%, а за месяц – соответственно выросли на 0,2% и снизились на 0,1%.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 2,5%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 3,2%, а за месяц – снизились на 0,9% и на 0,6% соответственно.



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С момента введения евро в 2015 году услуги в Литве подорожали более чем на 22%, сообщил Департамент статистики. По словам нового главы департамента Юрате Петраускене, рост большой, но он может быть обусловлен тем, что до введения евро услуги в Литве стоили значительно меньше, чем в Европе.



По ее словам, инфляционные показатели тянет вверх рост цен на услуги.



"Подорожание услуг большое, 22% – это значительный рост. По существу услуги и тянут за собой эту инфляцию. Этот рост отмечается, только можно сказать, что растут цены на товары не первой необходимости", – сказала журналистам Ю. Петраускене.



"Очевидно, это (рост цен – BNS) пришел из Европы, поскольку цены были значительно ниже, чем цены на услуги в Европе, и было пространство для роста в этой сфере", – считает она.



Статистики подсчитали, что с введением евро на целых 80% подорожали услуги нянь, аренда жилья – на 46%, ремонт – на 45%, услуги кино, театра и концерты – на 44%.



С другой стороны, по ее словам, в Литве люди на питание тратят все меньшую часть своих доходов – около 20%. Ранее эта доля была на несколько процентных пунктов выше, отметила глава департамента.



С момента введения евро в 2015 году по сегодняшний день инфляция в Литве составила 10%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии