Главная >> Новости >> чп и криминал >> В Вильнюсе обнаружили следы обстрела жилого дома

В Вильнюсе обнаружили следы обстрела жилого дома

© Photo : Vilniaus savivaldybė


Полицейские считают, что выстрел был сделан из пневматического оружия или дробовика. Обстоятельства выясняются, сообщает Sputnik Литва. В Вильнюсе в окне жилого дома обнаружили пулевое отверстие, сообщает полиция Литвы.

Сообщение об этом поступило в понедельник около восьми утра. Само здание находится на улице Станявичяус. Это спальный район Вильнюса.

Подозревается, что стекло пострадало от выстрела из пневматического оружия или дробовика.

В настоящее время устанавливается размер ущерба.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: дом, оружие, полиция, стрельба
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 56 раз
добавлена сегодня, 10 декабря, 15:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка