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В Вильнюсе обнаружили следы обстрела жилого дома
Полицейские считают, что выстрел был сделан из пневматического оружия или дробовика. Обстоятельства выясняются, сообщает Sputnik Литва. В Вильнюсе в окне жилого дома обнаружили пулевое отверстие, сообщает полиция Литвы.
Сообщение об этом поступило в понедельник около восьми утра. Само здание находится на улице Станявичяус. Это спальный район Вильнюса.
Подозревается, что стекло пострадало от выстрела из пневматического оружия или дробовика.
В настоящее время устанавливается размер ущерба.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
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