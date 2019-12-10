В Вильнюсе обнаружили следы обстрела жилого дома 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilniaus savivaldybė



Полицейские считают, что выстрел был сделан из пневматического оружия или дробовика. Обстоятельства выясняются, сообщает



Сообщение об этом поступило в понедельник около восьми утра. Само здание находится на улице Станявичяус. Это спальный район Вильнюса.



Подозревается, что стекло пострадало от выстрела из пневматического оружия или дробовика.



В настоящее время устанавливается размер ущерба. Полицейские считают, что выстрел был сделан из пневматического оружия или дробовика. Обстоятельства выясняются, сообщает Sputnik Литва . В Вильнюсе в окне жилого дома обнаружили пулевое отверстие, сообщает полиция Литвы.Сообщение об этом поступило в понедельник около восьми утра. Само здание находится на улице Станявичяус. Это спальный район Вильнюса.Подозревается, что стекло пострадало от выстрела из пневматического оружия или дробовика.В настоящее время устанавливается размер ущерба. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: дом, оружие, полиция, стрельба География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 56 раз Комментарии