В Клайпеде ждут новый груз СПГ из Норвегии 🔊 Воспроизвести



Во вторник в литовской Клайпеде ждут новую крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже шестое такое судно после начала нового газового года в октябре.



"Газовоз Arctic Voyager доставит около 138 тыс. кубометров СПГ 10 декабря", – сообщила BNS менеджер по коммуникациям компании оператора терминала в Клайпеде Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Voyager идет из порта Мелкоя, где расположен завод СПГ компании Equinor.



С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено девять небольших грузов (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк". Последний такой газовоз прибыл в субботу.



В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам. Во вторник в литовской Клайпеде ждут новую крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже шестое такое судно после начала нового газового года в октябре."Газовоз Arctic Voyager доставит около 138 тыс. кубометров СПГ 10 декабря", – сообщила BNS менеджер по коммуникациям компании оператора терминала в Клайпеде Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Voyager идет из порта Мелкоя, где расположен завод СПГ компании Equinor.С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено девять небольших грузов (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк". Последний такой газовоз прибыл в субботу.В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: газ, планы, Норвегия, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 99 раз Комментарии