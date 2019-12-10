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В Клайпеде ждут новый груз СПГ из Норвегии



Во вторник в литовской Клайпеде ждут новую крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже шестое такое судно после начала нового газового года в октябре.

"Газовоз Arctic Voyager доставит около 138 тыс. кубометров СПГ 10 декабря", – сообщила BNS менеджер по коммуникациям компании оператора терминала в Клайпеде Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Arctic Voyager идет из порта Мелкоя, где расположен завод СПГ компании Equinor.

С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено девять небольших грузов (до 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк". Последний такой газовоз прибыл в субботу.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам.
BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: газ, планы, Норвегия, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 10 декабря, 14:30

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