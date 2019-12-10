В Вильнюсе проходят учения по приему самолета, доставившего опасно заразного пациента 🔊 Воспроизвести



Во вторник в Вильнюсе состоятся учения медиков, служб аэропорта и прочих ведомств, на которых будет отрабатываться принятие в Литве самолета, имитирующее доставку пациента, болеющего опасным инфекционным заболеванием.



На первых функциональных учениях гражданской безопасности такого масштаба в Центре инфекционных заболеваний Вильнюсской университетской больницы Клиники Сантарос в Вильнюсском аэропорту будут участвовать представители 14 ведомств.



В ходе учений будет имитироваться ситуация, когда в Вильнюсском аэропорту приземляется самолет, в котором будет находиться лицо, болеющее особо опасным инфекционным заболеванием.



Министерство здравоохранения отмечает, что такие учения предназначены для подготовки к сложным ситуациям, хотя риск распространения имитируемого распространения особо опасной инфекции в Европе оценивается как особо низкий. Во вторник в Вильнюсе состоятся учения медиков, служб аэропорта и прочих ведомств, на которых будет отрабатываться принятие в Литве самолета, имитирующее доставку пациента, болеющего опасным инфекционным заболеванием.На первых функциональных учениях гражданской безопасности такого масштаба в Центре инфекционных заболеваний Вильнюсской университетской больницы Клиники Сантарос в Вильнюсском аэропорту будут участвовать представители 14 ведомств.В ходе учений будет имитироваться ситуация, когда в Вильнюсском аэропорту приземляется самолет, в котором будет находиться лицо, болеющее особо опасным инфекционным заболеванием.Министерство здравоохранения отмечает, что такие учения предназначены для подготовки к сложным ситуациям, хотя риск распространения имитируемого распространения особо опасной инфекции в Европе оценивается как особо низкий. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: самолет, инфекция, учения География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 152 раза Комментарии