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В Вильнюсе проходят учения по приему самолета, доставившего опасно заразного пациента
Во вторник в Вильнюсе состоятся учения медиков, служб аэропорта и прочих ведомств, на которых будет отрабатываться принятие в Литве самолета, имитирующее доставку пациента, болеющего опасным инфекционным заболеванием.
На первых функциональных учениях гражданской безопасности такого масштаба в Центре инфекционных заболеваний Вильнюсской университетской больницы Клиники Сантарос в Вильнюсском аэропорту будут участвовать представители 14 ведомств.
В ходе учений будет имитироваться ситуация, когда в Вильнюсском аэропорту приземляется самолет, в котором будет находиться лицо, болеющее особо опасным инфекционным заболеванием.
Министерство здравоохранения отмечает, что такие учения предназначены для подготовки к сложным ситуациям, хотя риск распространения имитируемого распространения особо опасной инфекции в Европе оценивается как особо низкий.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
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