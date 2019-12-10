Тарасова назвала виновников введения спортивных санкций против России

Тренер по фигурному катанию считает, что в отстранении России от международных соревнований виноваты спортивные чиновники, непрофессиональные действия которых привели к новым санкциям со стороны WADA
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Международного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
В понедельник состоялось заседание исполкома WADA, на котором были единогласно приняты рекомендации лишить Россию права принимать международные соревнования, а также запретить российским спортсменам выступать на крупных турнирах под флагом страны.
«Как я могу относится к решению WADA? Я русский человек, я русский тренер, я работаю больше 50 лет. Это моя жизнь. У нас одно только на уме: кто виноват и что делать? — это еще Чернышевский сказал. У нас есть кому защищать флаг нашей страны и нашу Родину представлять. Почему у нас нет таких профессионалов, которые возглавляют спорт, я не знаю. Это вот к тому — кто виноват и что делать», — сказала Тарасова в беседе с РБК.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Международного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
В понедельник состоялось заседание исполкома WADA, на котором были единогласно приняты рекомендации лишить Россию права принимать международные соревнования, а также запретить российским спортсменам выступать на крупных турнирах под флагом страны.
«Как я могу относится к решению WADA? Я русский человек, я русский тренер, я работаю больше 50 лет. Это моя жизнь. У нас одно только на уме: кто виноват и что делать? — это еще Чернышевский сказал. У нас есть кому защищать флаг нашей страны и нашу Родину представлять. Почему у нас нет таких профессионалов, которые возглавляют спорт, я не знаю. Это вот к тому — кто виноват и что делать», — сказала Тарасова в беседе с РБК.
Тарасова также задалась вопросом, есть ли в России люди, способные руководить спортом. «У нас есть тренеры, профессионалы, большое количество талантливых спортсменов, и мы готовы. А почему так получается? Медицины в стране нет? У нас что, нет профессиональных людей, которые бы возглавляли спорт? Или у нас нет ума?» — возмутилась она.
По мнению Тарасовой, запрет на выступление под национальным флагом не является справедливым наказанием для российских спортсменов.
«Я бы не ограничивала спортсменов вот такими вопросами про нейтральный флаг. Если у тех людей, которые руководят спортом и медицинским обеспечением спорта, жизнь длинная, то у наших спортсменов жизнь короткая», — пояснила Тарасова.
Она также отметила, что усилия президента России Владимира Путина, направленные на защиту российских спортсменов, были сведены на нет действиями спортивных руководителей.
«В прошлый раз Путин разрешил вопрос с флагом. Но я думаю, что его люди, которые стоят на этих позициях, его сильно подводят. У него есть слово «мочить». Вот они его мочат все время... В стране можно найти людей, которые могли бы возглавить и спорт, и медицину», — уверена Тарасова.
Источник: РБК
По мнению Тарасовой, запрет на выступление под национальным флагом не является справедливым наказанием для российских спортсменов.
«Я бы не ограничивала спортсменов вот такими вопросами про нейтральный флаг. Если у тех людей, которые руководят спортом и медицинским обеспечением спорта, жизнь длинная, то у наших спортсменов жизнь короткая», — пояснила Тарасова.
Она также отметила, что усилия президента России Владимира Путина, направленные на защиту российских спортсменов, были сведены на нет действиями спортивных руководителей.
«В прошлый раз Путин разрешил вопрос с флагом. Но я думаю, что его люди, которые стоят на этих позициях, его сильно подводят. У него есть слово «мочить». Вот они его мочат все время... В стране можно найти людей, которые могли бы возглавить и спорт, и медицину», — уверена Тарасова.
Источник: РБК