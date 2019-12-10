Тарасова назвала виновников введения спортивных санкций против России 🔊 Воспроизвести Тренер по фигурному катанию считает, что в отстранении России от международных соревнований виноваты спортивные чиновники, непрофессиональные действия которых привели к новым санкциям со стороны WADA



Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press



Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Международного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.



В понедельник состоялось заседание исполкома WADA, на котором были единогласно приняты рекомендации лишить Россию права принимать международные соревнования, а также запретить российским спортсменам выступать на крупных турнирах под флагом страны.



«Как я могу относится к решению WADA? Я русский человек, я русский тренер, я работаю больше 50 лет. Это моя жизнь. У нас одно только на уме: кто виноват и что делать? — это еще Чернышевский сказал. У нас есть кому защищать флаг нашей страны и нашу Родину представлять. Почему у нас нет таких профессионалов, которые возглавляют спорт, я не знаю. Это вот к тому — кто виноват и что делать», — сказала Тарасова в беседе с Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Международного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.В понедельник состоялось заседание исполкома WADA, на котором были единогласно приняты рекомендации лишить Россию права принимать международные соревнования, а также запретить российским спортсменам выступать на крупных турнирах под флагом страны.«Как я могу относится к решению WADA? Я русский человек, я русский тренер, я работаю больше 50 лет. Это моя жизнь. У нас одно только на уме: кто виноват и что делать? — это еще Чернышевский сказал. У нас есть кому защищать флаг нашей страны и нашу Родину представлять. Почему у нас нет таких профессионалов, которые возглавляют спорт, я не знаю. Это вот к тому — кто виноват и что делать», — сказала Тарасова в беседе с РБК



По мнению Тарасовой, запрет на выступление под национальным флагом не является справедливым наказанием для российских спортсменов.



«Я бы не ограничивала спортсменов вот такими вопросами про нейтральный флаг. Если у тех людей, которые руководят спортом и медицинским обеспечением спорта, жизнь длинная, то у наших спортсменов жизнь короткая», — пояснила Тарасова.



Она также отметила, что усилия президента России Владимира Путина, направленные на защиту российских спортсменов, были сведены на нет действиями спортивных руководителей.



«В прошлый раз Путин разрешил вопрос с флагом. Но я думаю, что его люди, которые стоят на этих позициях, его сильно подводят. У него есть слово «мочить». Вот они его мочат все время... В стране можно найти людей, которые могли бы возглавить и спорт, и медицину», — уверена Тарасова.



Источник: РБК Тарасова также задалась вопросом, есть ли в России люди, способные руководить спортом. «У нас есть тренеры, профессионалы, большое количество талантливых спортсменов, и мы готовы. А почему так получается? Медицины в стране нет? У нас что, нет профессиональных людей, которые бы возглавляли спорт? Или у нас нет ума?» — возмутилась она.По мнению Тарасовой, запрет на выступление под национальным флагом не является справедливым наказанием для российских спортсменов.«Я бы не ограничивала спортсменов вот такими вопросами про нейтральный флаг. Если у тех людей, которые руководят спортом и медицинским обеспечением спорта, жизнь длинная, то у наших спортсменов жизнь короткая», — пояснила Тарасова.Она также отметила, что усилия президента России Владимира Путина, направленные на защиту российских спортсменов, были сведены на нет действиями спортивных руководителей.«В прошлый раз Путин разрешил вопрос с флагом. Но я думаю, что его люди, которые стоят на этих позициях, его сильно подводят. У него есть слово «мочить». Вот они его мочат все время... В стране можно найти людей, которые могли бы возглавить и спорт, и медицину», — уверена Тарасова. Категории: спорт Ключевые слова: Россия, санкции, спортивный, Татьяна Тарасова — статья прочитана 185 раз Комментарии