Нормандский саммит: итоги и оценки 🔊 Воспроизвести



Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) прошла 9 декабря в Париже. Она продлилась более пяти с половиной часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. Состоялась и двусторонняя встреча Зеленского и Путина. Она продлилась почти полтора часа.



Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами встреч, которые провел в этот день в Париже, в том числе саммитом "нормандской четверки". Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, заданный ему после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно. Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) прошла 9 декабря в Париже. Она продлилась более пяти с половиной часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. Состоялась и двусторонняя встреча Зеленского и Путина. Она продлилась почти полтора часа.Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами встреч, которые провел в этот день в Париже, в том числе саммитом "нормандской четверки". Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, заданный ему после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно. «Что бы сегодня ни писали, а мы знаем, что много информации сливалось... по правде, переговоры прошли очень успешно... украинская позиция была представлена очень сильно», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.



Также Юлия Мендель заявила, что вопрос Крыма не обсуждался в ходе "нормандской встречи" в Париже.



А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимавший участие в переговорах, заявил, что атмосфера на встрече была рабочая.



— Атмосфера хорошая. Зеленский молодец, очень жёстко и правильно держит позицию, зрады нету, — подчеркнул он.



По итогам саммита была принята декларация из трех пунктов, в которой еще раз подтверждены неукоснительность выполнения Минских договоренностей, формулы Штайнмайера и обмен всех на всех еще до конца 2019 года.



В подписанном четырьмя президентами документе сказано, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать считать Минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском формате".



За ближайшие четыре месяца страны должны на уровне МИД и помощников согласовать вопросы по политической части.



На официальном сайте президента Украины публикует русский перевод документа.



Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) продолжают оставаться основой работы нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной реализации.



Они подчеркивают свое общее стремление к устойчивой и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из нескольких важных шагов.



Исходя из этого, они принимают решение о следующем:



1. Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта



Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по прекращению огня, до конца 2019 года.



Они будут поддерживать разработку и осуществление обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы о деятельности по разминированию от 3 марта 2016 года.



Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным областям разъединения с целью разъединения сил и техники к концу марта 2020 года.



Они призывают Трехстороннюю контактную группу содействовать освобождению и обмену задержанных, связанных с конфликтом, к концу года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех идентифицированных на всех идентифицированных», с пониманием того, что международные организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), предоставляется полный и безоговорочный доступ ко всем задержанным лицам.



Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней о новых пунктах пересечения вдоль линии соприкосновения, основанное главным образом на гуманитарных критериях.



Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ) должна иметь возможность использовать все возможности мандата 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ по всей Украине, чтобы полностью выполнить свой мандат.



2. Меры по реализации политических положений Минских соглашений



Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате (N4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплекс мер по реализации Минских соглашений от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.



Они считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках N4 и Трехсторонней контактной группы.



3. Продолжение



Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев по вопросам политики и безопасности, в частности, по организации местных выборов. strana.ua Категории: чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: саммит, Париж, договоренности — статья прочитана 230 раз Комментарии