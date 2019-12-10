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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян дала свой прогноз относительно следующих выборов президента России, передает РИА Новости.
"Мой прогноз — что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных так или иначе выступлений, что следующим президентом России не будет Путин Владимир Владимирович. Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он опять же любит повторять, народ будет выбирать", — сказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября заявлял, что в Кремле не думают о преемнике главы государства, идет напряженная работа, а до выборов еще далеко.
Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
Полномочия российского президента истекут в 2024 году. Владимир Путин, согласно Конституции, не сможет участвовать в следующих президентских выборах.
РИА Новости
География: Россия
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