Генассамблея ООН приняла очередную резолюцию по Крыму 🔊 Воспроизвести



Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом в твиттере сообщило представительство Украины при ООН, сообщает



В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.



В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют "вывести войска" с полуострова, написал в фейсбуке пресс-секретарь украинской миссии в ООН Олег Николенко. Кроме того, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". Киев также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной. Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом в твиттере сообщило представительство Украины при ООН, сообщает РИА Новости В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют "вывести войска" с полуострова, написал в фейсбуке пресс-секретарь украинской миссии в ООН Олег Николенко. Кроме того, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". Киев также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной. В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет "зашоренная кампания". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, принятая резолюция служит ширмой для провальной внутренней политики Украины и не способствует урегулированию кризиса внутри страны. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим украинскую инициативу представителям Генассамблеи следует самим посетить полуостров и оценить ситуацию в республике. Она добавила, что вне зависимости от подобных резолюций "Крым никогда даже не повернет головы в сторону Украины".



Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: ООН, резолюция, Крым — статья прочитана 187 раз Комментарии