Суд отклонил жалобу экс-политика Р. Шукиса на раскрытие его данных 🔊 Воспроизвести Раймондас Шукис



Вильнюсский окружной административный суд отклонил требования бывшего члена сейма Раймондаса Шукиса признать незаконными действия Департамента госбезопасности (ДГБ) по сбору, систематизации и оглашению данных о нем.



"По мнению суда, рассекречивание и использование информации, полученной при осуществлении оперативной деятельности, о деяниях, возможно носивших признаки преступной деятельности коррупционного характера, соответствует общественному интересу и не ограничивает права личности более того, чем необходимо для достижения значимых общественных целей", – сообщила BNS представитель суда Сигита Янцинявичене-Балтадуоне.



Судейская коллегия решила, что, предоставляя справку, ДГБ не нарушил ни закон о государственной и служебной тайне, ни положения закона о криминальной разведке, поэтому жалоба Р. Шукиса была отклонена как необоснованная. Вильнюсский окружной административный суд отклонил требования бывшего члена сейма Раймондаса Шукиса признать незаконными действия Департамента госбезопасности (ДГБ) по сбору, систематизации и оглашению данных о нем."По мнению суда, рассекречивание и использование информации, полученной при осуществлении оперативной деятельности, о деяниях, возможно носивших признаки преступной деятельности коррупционного характера, соответствует общественному интересу и не ограничивает права личности более того, чем необходимо для достижения значимых общественных целей", – сообщила BNS представитель суда Сигита Янцинявичене-Балтадуоне.Судейская коллегия решила, что, предоставляя справку, ДГБ не нарушил ни закон о государственной и служебной тайне, ни положения закона о криминальной разведке, поэтому жалоба Р. Шукиса была отклонена как необоснованная. Р. Шукис попросил суд признать незаконными все действия ДГБ по сбору, систематизации и разглашению данных в справке, представленной парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне.



По его мнению, опубликованная информация о нем является ложной, необъективной и собранной с пристрастием. Р. Шукис также просил присудить у ДГБ, представляющего Литовское государство, 2 тыс. евро на возмещение нематериального ущерба.



Суд в своем решении отмечает, что право человека на частную жизнь не является абсолютным.



"Лицо, участвующее в политической деятельности, занимающее ответственную должность, не обладает полной конфиденциальностью и не может на нее надеяться. Когда человек активно участвует в общественной и государственной жизни не остается границ частной жизни", – постановил суд.



В предоставленной парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом и стремились контролировать отколовшуюся от нее фракцию.



ДГБ утверждает, что в 2009 году, после освобождения от должности главы сейма А. Валинскаса, представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма, а впоследствии - в министры.



Р. Шукис также упоминается как лицо, на которого пытались оказывать влияние, когда концерн MG Baltic добивался победы на конкурсных закупках по строительству в системе здравоохранения.



КНБО была предоставлена эта справка, поскольку комитет проводил расследование влияния бизнеса на политику.



Р. Шукис утверждает, что собиравшие информацию должностные лица исказили ее. Тогда главой парламента была избрана консерватор Ирена Дегутене, а он даже не претендовал на эту должность, партия не рассматривала возможность выдвижения его кандидатуры.



Кроме того, Р. Шукис никогда не принадлежал Либеральному движению, поэтому, когда эта партия стала членом правящей коалиции, его кандидатура просто не могла выдвигаться в министры.



В апреле Вильнюсский участковый суд признал, что эти данные о Р. Шукисе не соответствуют реальности, а обобщения, сделанные ДГБ, принижают его честь и достоинство, однако не могут быть опровергнуты.



Р. Шукис был членом сейма нескольких созывов (в 2000 – 2012 годах), в 2006 – 2007 годах был министром внутренних дел, в 2008 – 2010 годах - заместителем председателя сейма, в 2010 – 2012 годах работал министром здравоохранения, а парламентским контролером работал в 2013 – 2018 годах. Р. Шукис был членом Либерально-центристского союза. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, данные, политик — статья прочитана 65 раз Комментарии