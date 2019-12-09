Ушли до весны 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Последний в уходящем календарном году тур российского футбольного первенства прошёл под знаком акции «Фанат – не преступник», во время которой болельщики сразу ряда команд в знак протеста против задержаний фанатов в Санкт-Петербурге, во время матча «Зенит» - «Спартак», по предварительной договорённости дружно покинули трибуна ещё в первом тайме.



Например, на матче «Спартак» - «Ростов», помимо фанатских секторов, зрители уходили и с центральных трибун, и из VIP-ложи на 30 минуте поединка.



Чемпионат России по футболу



19-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (голы: С.Азмун, 6, Б.Иванович, 35, А.Дзюба, 45+1). Последний в уходящем календарном году тур российского футбольного первенства прошёл под знаком акции «Фанат – не преступник», во время которой болельщики сразу ряда команд в знак протеста против задержаний фанатов в Санкт-Петербурге, во время матча «Зенит» - «Спартак», по предварительной договорённости дружно покинули трибуна ещё в первом тайме.Например, на матче «Спартак» - «Ростов», помимо фанатских секторов, зрители уходили и с центральных трибун, и из VIP-ложи на 30 минуте поединка.«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (голы: С.Азмун, 6, Б.Иванович, 35, А.Дзюба, 45+1). «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва) – 4:0 (И.Горбатенко, 48, Е.Луценко, 63, 78, Г.Чаушич, 83). Удаление: М.Рыбусь, 73 – «Локомотив».



«Тамбов» – «Оренбург» - 3:0 (У.Радакович, 47, «Оренбург» - в свои ворота, В.Обухов, 65, А.Килин, 82).Удаление: Г.Зотов, 51 – «Оренбург».



«Краснодар» – ЦСКА (Москва) – 1:1 (Ари, 63 – И.Обляков, 15). Незабитый пенальти: Ари, 63 – «Краснодар».



«Ахмат» (Грозный) – «Уфа» – 0:1 (А.Алиев, 10).



«Крылья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:3 (Н.Чернов, 21, Д.Радоньич, 64 – П.Погребняк, 43, 60, О.Эль-Кабир, 83).



«Сочи» – «Рубин» (Казань) – 1:1 (Д.Лагатор, 39 – Е.Марков, 49).



«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:4 (Э.Понсе, 81 – Б.Зайнутдинов, 22, 83, А.Ионов, 53, Д.Чистяков, 79). Незабитый пенальти: И.Попов, 46 – «Ростов».







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 11 голов, 2-3. Э.Шомуродов («Ростов»), А.Соболев («Крылья Советов») - по 10 голов, 4. Гж.Крыховяк («Локомотив») – 8, 5. Н.Влашич (ЦСКА), С.Азмун («Зенит»), Е.Луценко («Арсенал») – по 7 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 45 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 35 (33-20), 3. «Ростов» - 34 (34-28), 4. ЦСКА - 34 (26-18), 5. «Локомотив» - 34 (28-24), 6. «Арсенал» - 25 (23-23), 7. «Уфа» - 25 (16-17), 8. «Динамо» - 24 (16-21), 9. «Урал» - 24 (24-31), 10. «Спартак» - 22 (19-21), 11. «Тамбов» - 21 (23-26), 12. «Ахмат» - 19 (13-24), 13. «Рубин» - 19 (11-21), 14. «Оренбург» - 19 (21-27), 15. «Крылья Советов» - 18 (20-25), 16. «Сочи» - 15 (16-25).



В 20-м туре, который состоится уже в будущем году, 1 марта, встречаются: «Зенит» - «Локомотив», «Краснодар» - «Уфа», «Тамбов» - «Рубин», ЦСКА - «Урал», «Динамо» - «Спартак», «Ахмат» - «Ростов», «Сочи» - «Арсенал», «Крылья Советов» - «Оренбург».



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 99 раз Комментарии