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Вернулся из какого-то места. Трамп забыл название Украины



Комментарий прозвучал в ответ на просьбу рассказать о планах адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами не смог вспомнить название Незалежной и назвал её "каким-то местом". Фрагмент интервью опубликовали в твиттере The Hill, сообщает ЛАЙФ.



Комментарий прозвучал в ответ на просьбу рассказать о планах адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

— Я просто знаю, что он (Джулиани. — Прим. Лайфа) вернулся из какого-то места. Он планирует сделать доклад, полагаю, генеральному прокурору и конгрессу. Он говорит, что у него много информации, — отметил глава Белого дома.

Издание The New York Times уточняет, что 3 декабря Джулиани встретился в Будапеште с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. После этого он отправился в Киев.

Ранее Трамп перепутал фамилию главы Пентагона с названием искусственного языка эсперанто.

— Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы", — гласил пост Трампа.

Вскоре пост набрал множество комментариев, но касались они не его содержания, а допущенной Трампом досадной ошибки. Президенту США иронично напомнили, что такое "эсперанто". Так, корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Стар в ответ написала, что "эсперанто — это созданный международный язык, изобретённый более 100 лет назад".
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Украина, расследование, Трамп
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добавлена сегодня, 9 декабря, 17:00

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