Д. Моцкус сказал, что не поддерживал отношений MG Baltic с партиями 🔊 Воспроизвести Элигиюс Масюлис (слева) и Дарюс Моцкус (справа)



Владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус в понедельник заявил в суде, что не поддерживал отношений группы компаний с политическими партиями.



"Как таковых отношений мы с партиями не поддерживали", – сказал в Вильнюсском окружном суде Д. Моцкус, выступивший в качестве свидетеля в деле о политической коррупции.



"Крупнейшие связи получились автоматически через группу СМИ, поскольку рынок СМИ наиболее связан с избираемыми лицами, то есть с политиками", – добавил он.



В этом деле о политической коррупции вице-президент концерна Раймундас Курлянскис обвиняется в даче взятки политиками за принятие решений, выгодных для концерна.



В этом же деле обвинения предъявлены бывшему лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену сейма, либералу Шарунасу Густайнису и экспарламентарию, бывшему "трудовику" Витаутасу Гапшису. Члена сейма Г. Степонавичюса обвиняют в злоупотреблениях без признаков взяточничества.



Обвинения в деле официально предъявлены и самому концерну MGBaltic, Партии труда, Либеральному движению.



Ни один из обвиняемых не признает своей вины, они говорят, что расследование велось предвзято. Владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус в понедельник заявил в суде, что не поддерживал отношений группы компаний с политическими партиями."Как таковых отношений мы с партиями не поддерживали", – сказал в Вильнюсском окружном суде Д. Моцкус, выступивший в качестве свидетеля в деле о политической коррупции."Крупнейшие связи получились автоматически через группу СМИ, поскольку рынок СМИ наиболее связан с избираемыми лицами, то есть с политиками", – добавил он.В этом деле о политической коррупции вице-президент концерна Раймундас Курлянскис обвиняется в даче взятки политиками за принятие решений, выгодных для концерна.В этом же деле обвинения предъявлены бывшему лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену сейма, либералу Шарунасу Густайнису и экспарламентарию, бывшему "трудовику" Витаутасу Гапшису. Члена сейма Г. Степонавичюса обвиняют в злоупотреблениях без признаков взяточничества.Обвинения в деле официально предъявлены и самому концерну MGBaltic, Партии труда, Либеральному движению.Ни один из обвиняемых не признает своей вины, они говорят, что расследование велось предвзято. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: суд, обвинение, акции, MG Baltic, Курлянскис, Моцкус География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии