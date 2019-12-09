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Д. Моцкус сказал, что не поддерживал отношений MG Baltic с партиями
Владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус в понедельник заявил в суде, что не поддерживал отношений группы компаний с политическими партиями.
"Как таковых отношений мы с партиями не поддерживали", – сказал в Вильнюсском окружном суде Д. Моцкус, выступивший в качестве свидетеля в деле о политической коррупции.
"Крупнейшие связи получились автоматически через группу СМИ, поскольку рынок СМИ наиболее связан с избираемыми лицами, то есть с политиками", – добавил он.
В этом деле о политической коррупции вице-президент концерна Раймундас Курлянскис обвиняется в даче взятки политиками за принятие решений, выгодных для концерна.
В этом же деле обвинения предъявлены бывшему лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену сейма, либералу Шарунасу Густайнису и экспарламентарию, бывшему "трудовику" Витаутасу Гапшису. Члена сейма Г. Степонавичюса обвиняют в злоупотреблениях без признаков взяточничества.
Обвинения в деле официально предъявлены и самому концерну MGBaltic, Партии труда, Либеральному движению.
Ни один из обвиняемых не признает своей вины, они говорят, что расследование велось предвзято.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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