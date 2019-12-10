В Финляндии выбран новый премьер-министр 🔊 Воспроизвести Санна Марин



Предыдущий премьер ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки почтовых работников. Пятипартийная коалиция продолжит работу с новой главой правительства - министром транспорта Санной Марин, сообщает



Новым премьер-министром Финляндии после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности только около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты. Марин стала одной из самых молодых премьер-министров в мире. Предыдущий премьер ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки почтовых работников. Пятипартийная коалиция продолжит работу с новой главой правительства - министром транспорта Санной Марин, сообщает DW Новым премьер-министром Финляндии после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин. Ее кандидатура победила на внутрипартийном голосовании в воскресенье, 8 декабря. Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности только около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты. Марин стала одной из самых молодых премьер-министров в мире. Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.



Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.



Согласно заявлениям партийных лидеров, пятипартийная коалиция продолжит свою работу после смены премьера с Антти Ринне на Санну Мартин. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: премьер, Финляндия, выборы — статья прочитана 166 раз Комментарии