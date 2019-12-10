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Источник в МИД РФ: встреча Лаврова с Трампом в Вашингтоне 10 декабря ожидается
Как подчеркнул собеседник агентства ТАСС, визит Лаврова осуществляется по приглашению главы Госдепа Майкла Помпео.
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа 10 декабря в Вашингтоне ожидается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.
"10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - отметил источник.
Как подчеркнул собеседник агентства, визит Лаврова осуществляется по приглашению Помпео.
Лавров ранее встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон. В последующем они ежегодно кратко общались на открытии сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там же 27 сентября состоялась очередная встреча с нынешним госсекретарем США.
ТАСС
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