Источник в МИД РФ: встреча Лаврова с Трампом в Вашингтоне 10 декабря ожидается 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС



Как подчеркнул собеседник агентства



Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа 10 декабря в Вашингтоне ожидается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.



"10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - отметил источник.



Как подчеркнул собеседник агентства, визит Лаврова осуществляется по приглашению Помпео.



Лавров ранее встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон. В последующем они ежегодно кратко общались на открытии сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там же 27 сентября состоялась очередная встреча с нынешним госсекретарем США. Как подчеркнул собеседник агентства ТАСС , визит Лаврова осуществляется по приглашению главы Госдепа Майкла Помпео.Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа 10 декабря в Вашингтоне ожидается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ."10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - отметил источник.Как подчеркнул собеседник агентства, визит Лаврова осуществляется по приглашению Помпео.Лавров ранее встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон. В последующем они ежегодно кратко общались на открытии сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там же 27 сентября состоялась очередная встреча с нынешним госсекретарем США. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: встреча, Трамп, Лавров — статья прочитана 83 раза Комментарии