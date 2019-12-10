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Lietuvos gelezinkeliai в следующем году выплатит схожие дивиденды



Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в этом году планирует заработать схожую с прошлогодней прибыль, а также выплатить схожие дивиденды, заявил глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

В прошлом году компания заработала 54,8 млн чистой прибыли (в два раза больше, чем в 2017-ом), в этом году она выплатила рекордные дивиденды в размере 43 млн евро.

"Что касается окончательных дивидендов за 2019 год – точными цифрами мы еще не располагаем, но если результаты будут сходными, то мы надеемся, что дивиденды будут на схожем уровне", – заявил М. Бартушка в программе Delfi 11 портала delfi.lt.

В проекте бюджета Литвы на 2020 год предусматривается получить о госпредприятий более 220 млн евро дивидендов – на 52 млн евро больше, чем в первоначальном проекте.
По предварительным данным, за десять месяцев этого года выручка Lietuvos gelezinkeliai составила 388,7 млн евро – на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

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В Литве начинает действовать компания железнодорожной инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, принадлежащая группе железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai, находящейся в госуправлении.

Компания, начавшая работу 8 декабря, продолжит деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры – будет предоставлять услуги управляющего государственной железнодорожной инфраструктурой: будет распределять мощности и устанавливать тарифы на использование инфраструктуры, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

В мае начала действовать дочерняя компания группы по перевозке грузов LG Cargo, а с сентября – компания пассажирских перевозок LG Keleiviams.

100% акций компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura принадлежат находящимся в госуправлении Lietuvos gelezinkeliai (Литовским железным дорогам).

Группа Lietuvos gelezinkeliai в прошлом году была реформирована в соответствии с Четвертым железнодорожным пакетом ЕС.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Lietuvos gelezinkeliai, стратегия, дивиденды, акционенры
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 декабря, 09:20

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