Lietuvos gelezinkeliai в следующем году выплатит схожие дивиденды

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в этом году планирует заработать схожую с прошлогодней прибыль, а также выплатить схожие дивиденды, заявил глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.
В прошлом году компания заработала 54,8 млн чистой прибыли (в два раза больше, чем в 2017-ом), в этом году она выплатила рекордные дивиденды в размере 43 млн евро.
"Что касается окончательных дивидендов за 2019 год – точными цифрами мы еще не располагаем, но если результаты будут сходными, то мы надеемся, что дивиденды будут на схожем уровне", – заявил М. Бартушка в программе Delfi 11 портала delfi.lt.
В проекте бюджета Литвы на 2020 год предусматривается получить о госпредприятий более 220 млн евро дивидендов – на 52 млн евро больше, чем в первоначальном проекте.
По предварительным данным, за десять месяцев этого года выручка Lietuvos gelezinkeliai составила 388,7 млн евро – на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
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В Литве начинает действовать компания железнодорожной инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, принадлежащая группе железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai, находящейся в госуправлении.
Компания, начавшая работу 8 декабря, продолжит деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры – будет предоставлять услуги управляющего государственной железнодорожной инфраструктурой: будет распределять мощности и устанавливать тарифы на использование инфраструктуры, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.
В мае начала действовать дочерняя компания группы по перевозке грузов LG Cargo, а с сентября – компания пассажирских перевозок LG Keleiviams.
100% акций компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura принадлежат находящимся в госуправлении Lietuvos gelezinkeliai (Литовским железным дорогам).
Группа Lietuvos gelezinkeliai в прошлом году была реформирована в соответствии с Четвертым железнодорожным пакетом ЕС.
* * *
В Литве начинает действовать компания железнодорожной инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, принадлежащая группе железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai, находящейся в госуправлении.
Компания, начавшая работу 8 декабря, продолжит деятельность Дирекции железнодорожной инфраструктуры – будет предоставлять услуги управляющего государственной железнодорожной инфраструктурой: будет распределять мощности и устанавливать тарифы на использование инфраструктуры, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.
В мае начала действовать дочерняя компания группы по перевозке грузов LG Cargo, а с сентября – компания пассажирских перевозок LG Keleiviams.
100% акций компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura принадлежат находящимся в госуправлении Lietuvos gelezinkeliai (Литовским железным дорогам).
Группа Lietuvos gelezinkeliai в прошлом году была реформирована в соответствии с Четвертым железнодорожным пакетом ЕС.