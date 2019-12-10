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Болгария готова принимать газ из Турецкого потока со следующего года
Исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов заявил, что Болгария готова к транзиту газа по "Турецкому потоку" с 1 января 2020 года, передает ЛАЙФ.
— Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнёт заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке, — сказал изданию "24 часа" Малинов.
Он также добавил, что, даже несмотря на возможную остановку транзита российского газа через Украину, компания всё равно будет подготовлена.
Сухопутная и морская нитки "Турецкого потока" по проекту имеют мощность по 15,75 миллиарда кубометров. Они будут снабжать топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.
life.ru
Категории: политика, в Европе, образование
Ключевые слова: газ, Болгария, Турецкий поток
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