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Трибунал в Гааге: пенсии террористам - военное преступление
Официальные лица ПА выразили "большую обеспокоенность" по поводу доклада главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге.
В документе указано, что денежные выплаты семьям погибших в результате военных столкновений с Израилем, являются военным преступлением, передает MIGNEWS со ссылкой на AP.
В частности, глава МИД ПА Риад Малки заявил, что доклад "основан на вводящих в заблуждение повествованиях политического характера, а не на объективном и точном описании соответствующих фактов".
Палестинцы уже давно выплачивают пособия семьям людей, погибших или заключенных в тюрьму в результате боевых действий с Израилем, считая это "национальным долгом". Но Израиль утверждает, что соответствующие действия являются поощрением насилия.
В опубликованном докладе освещались возможные преступления со стороны как Израиля, так и палестинцев, которые находятся под следствием из-за ракетных обстрелов.
По просьбе ПА прокурор МУС Фату Бенсуда еще в 2015 году начал предварительное расследование предполагаемых нарушений международного права после войны 2014 года. Прокурор считает, "что пришло время предпринять необходимые шаги, чтобы завершить предварительную экспертизу".
mignews.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: пенсии, суд, Гаага, террористы
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