Трибунал в Гааге: пенсии террористам - военное преступление 🔊 Воспроизвести



Официальные лица ПА выразили "большую обеспокоенность" по поводу доклада главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге.



В документе указано, что денежные выплаты семьям погибших в результате военных столкновений с Израилем, являются военным преступлением, передает



В частности, глава МИД ПА Риад Малки заявил, что доклад "основан на вводящих в заблуждение повествованиях политического характера, а не на объективном и точном описании соответствующих фактов".



Палестинцы уже давно выплачивают пособия семьям людей, погибших или заключенных в тюрьму в результате боевых действий с Израилем, считая это "национальным долгом". Но Израиль утверждает, что соответствующие действия являются поощрением насилия.



В опубликованном докладе освещались возможные преступления со стороны как Израиля, так и палестинцев, которые находятся под следствием из-за ракетных обстрелов.



По просьбе ПА прокурор МУС Фату Бенсуда еще в 2015 году начал предварительное расследование предполагаемых нарушений международного права после войны 2014 года. Прокурор считает, "что пришло время предпринять необходимые шаги, чтобы завершить предварительную экспертизу". Официальные лица ПА выразили "большую обеспокоенность" по поводу доклада главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге.В документе указано, что денежные выплаты семьям погибших в результате военных столкновений с Израилем, являются военным преступлением, передает MIGNEWS со ссылкой на AP.В частности, глава МИД ПА Риад Малки заявил, что доклад "основан на вводящих в заблуждение повествованиях политического характера, а не на объективном и точном описании соответствующих фактов".Палестинцы уже давно выплачивают пособия семьям людей, погибших или заключенных в тюрьму в результате боевых действий с Израилем, считая это "национальным долгом". Но Израиль утверждает, что соответствующие действия являются поощрением насилия.В опубликованном докладе освещались возможные преступления со стороны как Израиля, так и палестинцев, которые находятся под следствием из-за ракетных обстрелов.По просьбе ПА прокурор МУС Фату Бенсуда еще в 2015 году начал предварительное расследование предполагаемых нарушений международного права после войны 2014 года. Прокурор считает, "что пришло время предпринять необходимые шаги, чтобы завершить предварительную экспертизу". mignews.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: пенсии, суд, Гаага, террористы — статья прочитана 162 раза Комментарии