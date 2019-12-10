Загрузка... Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях 🔊 Воспроизвести



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях, сообщает



Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.



Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку, правда речь шла о несовершенствах только в части налогообложения производителей электроэнергии.



В недавнем интервью РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике незначительно подорожает. По его словам, отельеры неоднократно высказывали критические замечания по этому поводу, но к ним не прислушались. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях, сообщает РИА Новости Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку, правда речь шла о несовершенствах только в части налогообложения производителей электроэнергии.В недавнем интервью РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике незначительно подорожает. По его словам, отельеры неоднократно высказывали критические замечания по этому поводу, но к ним не прислушались. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, общество Ключевые слова: туризм, Турция, отели, сборы — статья прочитана 160 раз Комментарии