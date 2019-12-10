|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях, сообщает РИА Новости.
Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.
Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку, правда речь шла о несовершенствах только в части налогообложения производителей электроэнергии.
В недавнем интервью РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике незначительно подорожает. По его словам, отельеры неоднократно высказывали критические замечания по этому поводу, но к ним не прислушались.
Загрузка...
РИА Новости
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|