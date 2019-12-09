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Награды - лучшим





На прошлой неделе в здании посольства Польши в Литве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Polish Business Awards 2019».

Её организаторы таким образом отмечают большой вклад лучших компаний в развитие польско-литовского экономического сотрудничества, дружеских деловых отношений.

Мероприятие, проводимое уже в восьмой раз, собрало представителей разных областей - общественных деятелей, бизнес-лидеров, руководителей коммерческих организаций.

Награды, которые вручала посол Польши в Литве Уршуля Дорошевска, присуждались в трёх категориях.

«Награды являются выражением нашей признательности за ваши проекты, инициативы, продукты и другие достижения, которые укрепляют наши экономические отношения и делают их более значимыми», - сказала У.Дорошевска.
Впервые, за всю историю существования данной премии в одной категории наград удостоились по две литовские компании. Так, в категории «Литовская инвестиция года» лучшими стали «Ignitis Group» и «Modus Group», а в номинации «Рыночный дебют года» победителями были названы «Girteka Logist» и «Izostal S.A».





Звания «Польский бренд года» удостоен польский авиаперевозчик LOT. В авиарасписании по маршруту Вильнюс - Варшава пять рейсов в день! К слову, компания LOT празднует своё 90-летие, в честь юбилея во время торжества собравшихся угостили праздничным тортом.

На церемонии награждения присутствовал вице-министр экономики и инноваций Литвы Марюс Скуодис, подчеркнувший, что «Польша уже давно является одним из крупнейших торговых партнёров Литвы».

«История много раз показывала нам, что вместе мы можем сделать гораздо больше», - добавил В. Скуодис.

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Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: «Polish Business Awards 2019»
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добавлена сегодня, 9 декабря, 15:45

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