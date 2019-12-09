WADA на 4 года лишило Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение /дополняется/

Также WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством ОКР и ПКР, сообщает ТАСС.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.
Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Об этом Пахноцкая рассказала РИА Новости. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к соревнованиям, если докажут соблюдение всемирного антидопингового кодекса.
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Российская сторона имеет 21 день для того, чтобы опротестовать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем отстранении России от крупных международных турниров.
Об этом сообщает Inside the Games. Решение об отстранении России было принято исполкомом WADA 9 декабря 2019 года.
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений WADA», — цитирует РИА Новости Климова.
Он отметил, что необходимо разобраться с теми, кто отвечает за антидопинговую политику в России — и, «получается, не очень хорошо отвечает, раз создаёт поводы для таких решений WADA».
* * *
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны, сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Данное решение было принято в понедельник на заседании исполкома WADA в швейцарской Лозанне. Вердикт исполкома был основан на рекомендациях независимого комитета по соответствию (CRC), которые были опубликованы 25 ноября.
* * *
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.
«Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день навести порядок в этой области в России», — приводит РИА Новости его слова.
Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Об этом Пахноцкая рассказала РИА Новости. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к соревнованиям, если докажут соблюдение всемирного антидопингового кодекса.
* * *
Российская сторона имеет 21 день для того, чтобы опротестовать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем отстранении России от крупных международных турниров.
Об этом сообщает Inside the Games. Решение об отстранении России было принято исполкомом WADA 9 декабря 2019 года.
* * *
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений WADA», — цитирует РИА Новости Климова.
Он отметил, что необходимо разобраться с теми, кто отвечает за антидопинговую политику в России — и, «получается, не очень хорошо отвечает, раз создаёт поводы для таких решений WADA».
* * *
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны, сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Данное решение было принято в понедельник на заседании исполкома WADA в швейцарской Лозанне. Вердикт исполкома был основан на рекомендациях независимого комитета по соответствию (CRC), которые были опубликованы 25 ноября.
* * *
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.
«Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день навести порядок в этой области в России», — приводит РИА Новости его слова.