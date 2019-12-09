WADA на 4 года лишило Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение /дополняется/ 🔊 Воспроизвести



Также WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством ОКР и ПКР, сообщает



Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.



"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.



Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Также WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством ОКР и ПКР, сообщает ТАСС Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA."Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). * * *



Заместитель директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут участвовать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.



Об этом Пахноцкая рассказала РИА Новости. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к соревнованиям, если докажут соблюдение всемирного антидопингового кодекса.



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Российская сторона имеет 21 день для того, чтобы опротестовать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем отстранении России от крупных международных турниров.



Об этом сообщает Inside the Games. Решение об отстранении России было принято исполкомом WADA 9 декабря 2019 года.



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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.



«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений WADA», — цитирует РИА Новости Климова.



Он отметил, что необходимо разобраться с теми, кто отвечает за антидопинговую политику в России — и, «получается, не очень хорошо отвечает, раз создаёт поводы для таких решений WADA».



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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага и гимна страны, сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).



Данное решение было принято в понедельник на заседании исполкома WADA в швейцарской Лозанне. Вердикт исполкома был основан на рекомендациях независимого комитета по соответствию (CRC), которые были опубликованы 25 ноября.



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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях является сильным ударом по российскому спорту.



«Это достаточно сильный удар по российскому спорту. На мой взгляд, необходима жёсткая реакция со стороны власти нашей страны и прежде всего со стороны президента, поскольку именно в его полномочиях на сегодняшний день навести порядок в этой области в России», — приводит РИА Новости его слова. ТАСС Категории: общество, спорт, в мире Ключевые слова: Россия, допинг, ВАДА, отстранение — статья прочитана 175 раз Комментарии