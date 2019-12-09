Консерваторы Литвы критикуют правящих за хаотичный бюджет и не поддержат его 🔊 Воспроизвести



Оппозиционные литовские консерваторы решили не поддержать бюджет следующего года и обвиняют правящих в отсутствии подготовки к замедлению экономики, критикуют за плохо продуманные предложения по налогам.



В принятой в субботу резолюции совет партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) также призвал президента Гитанаса Науседу наложить вето на будущий бюджет, если правительство не примет решения, которые "обеспечат своевременное выполнение обещаний, данных работникам государственного сектора".



Консерваторы утверждают, что правительство "аграриев" в годы экономического роста "не предприняло никаких структурных реформ, необходимых для освобождения Литвы из ловушки средних доходов", а инициированная в прошлом году "необдуманная и вредоносная налоговая реформа", которая забирает из государственного бюджета миллиард евро доходов, обусловила хаотичность в расходах бюджета на следующий год и новых налоговых инициатив. Оппозиционные литовские консерваторы решили не поддержать бюджет следующего года и обвиняют правящих в отсутствии подготовки к замедлению экономики, критикуют за плохо продуманные предложения по налогам.В принятой в субботу резолюции совет партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) также призвал президента Гитанаса Науседу наложить вето на будущий бюджет, если правительство не примет решения, которые "обеспечат своевременное выполнение обещаний, данных работникам государственного сектора".Консерваторы утверждают, что правительство "аграриев" в годы экономического роста "не предприняло никаких структурных реформ, необходимых для освобождения Литвы из ловушки средних доходов", а инициированная в прошлом году "необдуманная и вредоносная налоговая реформа", которая забирает из государственного бюджета миллиард евро доходов, обусловила хаотичность в расходах бюджета на следующий год и новых налоговых инициатив. Совет партии подчеркивает, что бюджет формируется путано, и критикует инициативы по налогообложению банков или торговых сетей, так как они лишь увеличат цены на услуги или товары, и это "станет дополнительным налогообложением рядовых потребителей".



"СО - ЛХД" предлагает голосовать против безответственного, ссорящего, не соблюдающего обещаний госбюджета на 2020 год", – говорится в декларации.



Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис в своей речи подчеркнул, что правящие своими хаотическими действиями подрывают доверие к государству, и напомнил историю с асфальтированием дороги к дому премьера Саулюса Сквернялиса.



"Как можно доверять государству, которое просит меня заплатить на 100 евро больше за жилье, на несколько сотен евро больше – за автомобиль, если я знаю, что эти деньги могут пойти на прокладку дорожки к дому одного из руководителей государств", – сказал он.



Соцопросы показывают, что на выборах в сейм за СО - ЛХД проголосовало было больше всего опрошенных – 17%. Сейчас у этой партии самая многочисленная фракция в сейме, в ней 36 парламентариев. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: сейм, Кабмин, обсуждение, бюджет-2020 География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии