Загрузка... Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР 🔊 Воспроизвести © Фото: Miss Universe Organization, ZUMAPRESS.com, Globallookpress



В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико, сообщает



Корона победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» досталась представительнице Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци.



26-летняя девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул «Мисс Вселенная». Красавица активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.



В тройку финалистов также вошли представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.



В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта (штат Джорджия). В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико, сообщает ЗВЕЗДА Корона победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» досталась представительнице Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци.26-летняя девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул «Мисс Вселенная». Красавица активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.В тройку финалистов также вошли представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта (штат Джорджия). Загрузка... tvzvezda.ru Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: конкурс, Мисс Вселенная, победительница — статья прочитана 51 раз Комментарии