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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

© Фото: Miss Universe Organization, ZUMAPRESS.com, Globallookpress


В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико, сообщает ЗВЕЗДА.

Корона победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» досталась представительнице Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци.

26-летняя девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул «Мисс Вселенная». Красавица активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

В тройку финалистов также вошли представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.

В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта (штат Джорджия).
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tvzvezda.ru
Категории: общество, культура, в мире
Ключевые слова: конкурс, Мисс Вселенная, победительница
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добавлена сегодня, 9 декабря, 20:00

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