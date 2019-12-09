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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Интенсивность миграции в Литву и из нее снизилась
В ноябре международная миграция в Литве была медленнее, чем в несколько предыдущих месяцев: приехало и уехало меньше людей. Иммиграция по-прежнему превышает эмиграцию, показывают предварительные данные Департамента статистики.
В ноябре в Литве приехало 3780 человек, более половины из них (1986) – вернувшиеся граждане Литвы.
Из страны в ноябре уехало 3057 человек, 2176 из них – граждане Литвы.
Иммиграция превысила эмиграцию на 723 человека.
Число иммигрантов в ноябре было самым низким за период с марта: с апреля оно во все месяцы превышало 4 тыс. человек.
Число эмигрантов тоже было самым низким за период человек: на 18 тыс. 810 человек или в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. 59,3% иммигрантов – вернувшиеся граждане Литвы.
Уехало 37 тыс. 474 человека, на 7151 человека или на 23,6% больше, чем в прошлом году. 83,2% уехавших – граждане Литвы.
В общей сложности к концу ноября в Литву иммигрировало на 8040 человек больше, чем эмигрировало. В прошлом году число эмигрантов превышало число иммигрантов на 3619 человек.
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инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: статистика, миграция, департамент
География: Литва
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