Загрузка... Интенсивность миграции в Литву и из нее снизилась 🔊 Воспроизвести



В ноябре международная миграция в Литве была медленнее, чем в несколько предыдущих месяцев: приехало и уехало меньше людей. Иммиграция по-прежнему превышает эмиграцию, показывают предварительные данные Департамента статистики.



В ноябре в Литве приехало 3780 человек, более половины из них (1986) – вернувшиеся граждане Литвы.



Из страны в ноябре уехало 3057 человек, 2176 из них – граждане Литвы.



Иммиграция превысила эмиграцию на 723 человека.



Число иммигрантов в ноябре было самым низким за период с марта: с апреля оно во все месяцы превышало 4 тыс. человек.



Число эмигрантов тоже было самым низким за период человек: на 18 тыс. 810 человек или в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. 59,3% иммигрантов – вернувшиеся граждане Литвы.



Уехало 37 тыс. 474 человека, на 7151 человека или на 23,6% больше, чем в прошлом году. 83,2% уехавших – граждане Литвы.



В общей сложности к концу ноября в Литву иммигрировало на 8040 человек больше, чем эмигрировало. В прошлом году число эмигрантов превышало число иммигрантов на 3619 человек. В ноябре международная миграция в Литве была медленнее, чем в несколько предыдущих месяцев: приехало и уехало меньше людей. Иммиграция по-прежнему превышает эмиграцию, показывают предварительные данные Департамента статистики.В ноябре в Литве приехало 3780 человек, более половины из них (1986) – вернувшиеся граждане Литвы.Из страны в ноябре уехало 3057 человек, 2176 из них – граждане Литвы.Иммиграция превысила эмиграцию на 723 человека.Число иммигрантов в ноябре было самым низким за период с марта: с апреля оно во все месяцы превышало 4 тыс. человек.Число эмигрантов тоже было самым низким за период человек: на 18 тыс. 810 человек или в 1,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. 59,3% иммигрантов – вернувшиеся граждане Литвы.Уехало 37 тыс. 474 человека, на 7151 человека или на 23,6% больше, чем в прошлом году. 83,2% уехавших – граждане Литвы.В общей сложности к концу ноября в Литву иммигрировало на 8040 человек больше, чем эмигрировало. В прошлом году число эмигрантов превышало число иммигрантов на 3619 человек. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: статистика, миграция, департамент География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии