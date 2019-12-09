Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве составлял в ноябре 8,4% и был на 0,5 проц. пункта выше, чем в октябре, показывают данные Службы занятости. На 1 декабря в Литве было зарегистрировано 144,2 тыс. безработных.



Служба утверждает, что безработицы выросла после окончания временных работ и в связи со снижением спроса на рабочую силу.



В ноябре в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано 32,7 тыс. предложений о трудоустройстве – на одну десятую меньше, чем в октябре. Три из пяти зарегистрированных свободных рабочих мест приходилось на квалифицированных работников, почти 22% – на специалистов, около 19% – на неквалифицированных работников.



Служба занятости в ноябре помогла трудоустроиться 12 тыс. лиц – на 3 тыс. меньше, чем в октябре. За 11 месяцев этого года трудоустроено в общей сложности 169,2 тыс. безработных – на 10,4 тыс. больше, чем за такой же период в 2018 году. Уровень безработицы в Литве составлял в ноябре 8,4% и был на 0,5 проц. пункта выше, чем в октябре, показывают данные Службы занятости. На 1 декабря в Литве было зарегистрировано 144,2 тыс. безработных.Служба утверждает, что безработицы выросла после окончания временных работ и в связи со снижением спроса на рабочую силу.В ноябре в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано 32,7 тыс. предложений о трудоустройстве – на одну десятую меньше, чем в октябре. Три из пяти зарегистрированных свободных рабочих мест приходилось на квалифицированных работников, почти 22% – на специалистов, около 19% – на неквалифицированных работников.Служба занятости в ноябре помогла трудоустроиться 12 тыс. лиц – на 3 тыс. меньше, чем в октябре. За 11 месяцев этого года трудоустроено в общей сложности 169,2 тыс. безработных – на 10,4 тыс. больше, чем за такой же период в 2018 году. * * *



В Литве в ноябре была зафиксирована нулевая месячная инфляция. До этого два месяца подряд цены на потребительские товары и услуги в стране росли.



Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в ноябре по сравнению с ноябрем 2019 года) была 1,7%, а среднегодовая – 2,3% (в октябре – 1,6% и 2,3% соответственно).



Цены на потребительские товары за месяц повысились на 0,1%, цены на услуги снизились на 0,2%. За год цены на потребительские товары выросли на 0,7%, на услуги – на 4,3%.



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Затраты на час труда на литовских предприятиях промышленности, строительства и услуг, включая индивидуальные предприятия, в третьем квартале по сравнению с таким же периодом 2018 года, без учета влияния числа рабочих дней, возросли на 4,9%, а только на коммерческих предприятиях – на 1,9%.



За квартал – в июле-сентябре по сравнению с апрелем-июнем затраты на труд увеличились на 4%, на коммерческих предприятиях – на 3,1%, сообщил Департамент статистики.



Эти изменения в течение года связаны со вступлением в силу с 1 января этого года изменений в налоговой системе, увеличением числа отработанных часов и др.



За год затраты на один час труда возросли на предприятиях и в учреждениях почти всех видов деятельности, а наиболее заметно – в учреждениях и организациях другой деятельности по обслуживанию (на 14%) и в образовательных учреждениях (на 13,1%).



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Французская группа платежных решений Edenred намерена приобрести акции литовской компании налоговых услуг EBV Finance, косвенно управляемой двумя физическими лицами.



Совет по конкуренции (СК) сообщил, что 5 декабря получил заявление от Edenred с просьбой разрешить приобретение через контролируемую ею компанию Areja 60% акций EBV Finance.



СК отметил, что группа Edenred во всем мире предоставляет различные решения по оплате. Принадлежащие Edenred датская Nikosax и польская UTA в Литве предоставляют услуги возвращения налогов (НДС и акцизов), а также услуги карт для горючего. Nikosax действует на том же рынке, что и EBV Finance – последняя предоставляет услуги возвращения налогов (НДС и акцизов) транспортным компаниям в Литве и Европе.



По данным Реестрового центра, акционером компании Areja является французская Edenred Fleet and Mobility, а акционером EBV Finance – EBV Group. Косвенными акционерами последней являются директор EBV Finance Марюс Свидинскас и еще одно физическое лицо.



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В большинстве стран Европы в ноябре, по сравнению с ноябрем прошлого года рос импорт сжиженного природного газа (СПГ). Например, в Великобритании он вырос на 63%, а во Франции – на 55%, сообщила компания поставок газа и электроэнергии Ignitis.



Как сообщила компания, избыток газа, доставляемого газовозами и его приобретение со скидками на французских и испанских рынках в конце осени вызвало непривычные ценовые различия между европейскими государствами: в некоторые дни ноября на рынках СПГ Франции и Испании цены на газ были ниже Голландского индекса цен TTF.



На европейских газовых биржах Голландский индекс TTF на декабрь 2019 года составлял 15,89 евро за мегаватт-час и был на 0,27 евро больше, цены, сформировавшейся в ноябре. По сравнению с декабрем 2018 года, индекс сократился на 9%.



На первое декабря европейские хранилища природного газа были заполнены почти на 94%, когда в тот же период прошлого года этот показатель составлял 81%. Эксперты прогнозируют, что в том случае, если хранилища этой зимой останутся по большей части заполненным, а рынок не переживет потрясений, то с приближением теплого периода 2020 года цены могут ощутить давление на понижение. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии