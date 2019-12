Загрузка... Умер бывший офицер КГБ, бежавший из СССР на Запад 🔊 Воспроизвести © Depositphotos, stokkete



В США умер бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов, сбежавший за океан в 1980 году и раскрывший США секреты советской разведки. За это он получил от американской разведки медаль. Американское издание рассказывает свою версию его жизни и причин, побудивших к побегу.



В 1970-е годы Виктор Шеймов быстро поднимался по карьерной лестнице в КГБ, советском шпионском агентстве. Его перевели в Восьмое главное управление КГБ, которое представляло собой самое секретное структурное подразделение этого агентства и которое отвечало за защиту средств связи и создание шифров.



К тому моменту Шеймову было 32 года, и он уже дослужился до звания майора. Он отвечал за отслеживание потоков информации КГБ, поступающих со всего мира. Однако он все больше разочаровывался в своих работодателях и жизни при коммунистическом режиме. Кроме того, он подозревал, что именно агенты КГБ стояли за убийством его друга, который критически относился к советскому образу жизни. В 1970-е годы Виктор Шеймов быстро поднимался по карьерной лестнице в КГБ, советском шпионском агентстве. Его перевели в Восьмое главное управление КГБ, которое представляло собой самое секретное структурное подразделение этого агентства и которое отвечало за защиту средств связи и создание шифров.К тому моменту Шеймову было 32 года, и он уже дослужился до звания майора. Он отвечал за отслеживание потоков информации КГБ, поступающих со всего мира. Однако он все больше разочаровывался в своих работодателях и жизни при коммунистическом режиме. Кроме того, он подозревал, что именно агенты КГБ стояли за убийством его друга, который критически относился к советскому образу жизни.



Шеймов, который остаток жизни провел в Соединенных Штатах, скончался 18 октября у себя дома в городе Виенна, штат Вирджиния. Ему было 73 года.



Его супруга Ольга Шеймова подтвердила факт его смерти, о которой ранее ничего не сообщалось. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких.



После своего приезда в Соединенные Штаты Шеймов в течение целого года передавал американской разведке информацию о криптологических сетях КГБ по всему миру и других секретах.



«Моей целью было нанести столько вреда коммунистической системе, сколько я мог, — сказал Шеймов в интервью газете Washington Post в 1990 году, когда он наконец решил выйти из тени. — Моей отличительной чертой было то, что я находился в святая святых КГБ, поэтому я знал всю систему изнутри, включая систему шифрования».



Среди прочего Шеймов рассказал, что КГБ организовали заговор с целью убийства папы Иоанна Павла II: в 1981 году турецкий террорист совершил покушение на понтифика, ранив его из огнестрельного оружия.



«Задача заключалась в том, чтобы выяснить, как можно подойти к папе физически близко, — рассказал Шеймов в 1990 году во время пресс-конференции в Вашингтоне. — На жаргоне КГБ выражение "физически близко" подразумевало, что есть только одна причина для приближения».



Шеймов также рассказал, что именно КГБ стоял за убийством президента Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Он также рассказал, что два чиновника Госдепартамента занимались шпионажем в пользу КГБ и что он знает как минимум одного «крота» в ЦРУ.



Он также предупредил, что в американском посольстве в Москве, которое было построено советскими рабочими в начале 1980-х годов, спрятано так много жучков и прослушивающих устройств, что «вам не удастся утаить ни один секрет внутри этого здания». Спустя несколько лет это здание снесли, и американские бригады выстроили новое.



Шеймов получил от американской разведки медаль, и федеральное правительство отметило его «ценный вклад в нашу страну и нашу безопасность».



Виктор Иванович Шеймов родился 9 мая 1946 года в Москве. Его отец был инженером, а мать — кардиологом.



Он закончил Московский технический университет имени Баумана — элитное высшее учебное заведение. В студенческие годы он был блестящим спортсменом. По словам его супруги, он занимался боксом и лыжами, и ему принадлежал рекорд института в беге на 100-метровую дистанцию в течение 20 лет.



Шеймов демонстрировал блестящие успехи в математике и принимал участие в программе по проектированию ракет и космических кораблей. В 1971 году он вступил в ряды КГБ. В Пекине ему удалось разгадать давнюю загадку, касающуюся здания советского посольства: он пришел к выводу, что, когда это здание строилось в 1950-х годах, китайцы спрятали в нем множество акустических механизмов, которые передавали звук без электронного усиления.



Его перевели на секретную работу в самом секретном подразделении КГБ, отвечавшем за защиту коммуникаций и шифрование. Он помогал готовить ежедневные отчеты для членов Политбюро и входил в круг избранных членов этого шпионского агентства.



«Вы начинаете сталкиваться с независимой информацией, которая доступна лишь избранным и которая противоречит всему тому, чему вас учили ранее, — сказал он в 1990 году. — Вы оказываетесь в таком положении, когда вы начинаете видеть, что именно делает КГБ. Бюро должно защищать советский народ, но оно этого не делает. Оно работает против народа и против всего мира».



Когда друг Шеймова (и его сослуживец), открыто выразивший критическое отношение к советской системе, был убит, Шеймов решил бежать из Советского Союза вместе со всеми известными ему секретами.



Связаться с американской разведкой оказалось сложнее, чем он думал. Он носил с собой записку, в которой было сказано: «Здравствуйте, я офицер КГБ, имеющий доступ к чрезвычайно секретной информации». Но он так и не нашел человека, которому можно было бы передать ту записку.



Он попытался устроить небольшую автомобильную аварию с участием машины американского дипломата, но водитель американского автомобиля успел увернуться от столкновения. Наконец, находясь в Польше, Шеймов пришел в посольство США в Варшаве.



«Вы шифровщик?» — спросили его.



«Нет, я отвечаю за защиту зашифрованных коммуникаций КГБ за границей», — ответил Шеймов.



«Американцы потеряли дар речи, — написал журналист Washington Post Дэвид Хоффман (David E. Hoffman) в своей книге «Шпион на миллиард долларов» («The Billion Dollar Spy»), опубликованной в 2015 году. — Человек с ключами от королевства, с ультрасекретными кодами к советским коммуникациям сам вызвался стать перебежчиком».



ЦРУ назначило Шеймову позывной CKUTOPIA. Его куратор в ЦРУ Дэвид Рольф (David Rolph) передал ему миниатюрную камеру, о чем Хоффман написал в своей книге: «Сфотографируйте самые секретные документы, которые у вас есть. Не рискуйте напрасно. Но вы должны доказать нам, что вы тот, за кого себя выдаете».



Фотографии доказали, что Шеймов говорил правду. Он сообщил Рольфу, что хочет бежать из Советского Союза, но что он не готов бросить свою жену и 5-летнюю дочь.



Шеймов получил инструкции в письме, написанном невидимыми чернилами (чернила проявлялись, если бумагу смочить водой). Ему сказали, что, когда он будет готов покинуть Москву, он должен написать букву «V» на столбе у булочной. Шеймов попросил несмываемый маркер у своего коллеги в КГБ и начертил нужную букву на столбе.



Но, прежде чем план побега Шеймова был готов, прошло более двух месяцев. ЦРУ предложило ему пять вариантов седативных препаратов, чтобы он выяснил, какой из них можно безопасно дать его дочери, чтобы она спала, пока семья покидает родину.



16 мая 1980 года Шеймовы вышли из своей квартиры, оставив на столе чашки с недопитым чаем, открытую газету и неубранные постели. Одежда и все вещи остались на своих местах, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений.



«Я не стал оставлять прощальную записку», — сказал Шеймов, криво усмехнувшись.



Им пришлось пересесть с одного поезда на другой, поскольку они боялись, что их могут поймать. В конце концов они прибыли в далекий небольшой город. Там они сели в ничем не примечательную машину, как написал Шеймов в своей книге 1993 года под названием «Башня секретов» («Tower of Secrets»), за рулем которой был мужчина с польским акцентом.



Шеймов спрятался сам и спрятал свою спящую дочь Елену в потайном отделении, находившемся между багажником и задними сиденьями. Его супруга Ольга сидела на пассажирском месте впереди, притворяясь подругой водителя.



На одном из контрольно-пропускных пунктов пограничник потребовал, чтобы водитель отдал ему кассету Билли Джоэла, которая играла в машине.



Где именно Шеймов пересек границу, так и осталось тайной. В своей книге Хоффман предположил, что это могла быть Финляндия. В интервью Ольга Шеймова рассказала, что это было где-то в Карпатах — горах, которые простираются на 1500 километров через территории нескольких стран, большинство из которых входили в состав советского блока.



Как только Шеймовы пересекли границу, их доставили в безопасное место, а затем переправили в Соединенные Штаты. Они не контактировали со своими родственниками вплоть до момента краха коммунизма. Шеймов получил американское гражданство и смог воссоединиться со своими родителями и сестрой в начале 1990-х годов, когда они переехали в Северную Вирджинию.



В течение многих лет Шеймов утверждал, что за его предательство власти США обещали ему миллион долларов и пожизненную бесплатную медицинскую страховку. ЦРУ это отрицало. В конце концов Шеймову удалось заключить соглашение в ЦРУ.



Помимо «Башни секретов» Шеймов написал еще три книги — художественный роман и книги, посвященные технологиям и безопасности. Кроме того, он организовал компанию Invicta Networks, которая специализировалась на кибербезопасности. У него было несколько патентов на изобретения, связанных с защитой программного обеспечения.



Перед самым своим отъездом в США Шеймов сомневался в том, действительно ли ЦРУ ему помогает, или же советская разведка просто обманывает его.



«Я окончательно поверил в то, что это было ЦРУ, а не КГБ, — сказал он Рольфу, как пишет Хоффман в своей книге, — когда вы дали мне лекарства, чтобы я проверил их на своей дочери. Потому что КГБ бездушно. Мне дали бы одну таблетку и приказали бы: "Сделай это". Я понял, что имею дело с гуманной организацией, когда вы дали мне пять разных лекарств».



