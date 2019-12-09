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Президент Литвы приветствует желание Украины добиваться мира, критикует Россию



Литовский президент Гитанас Науседа накануне встречи "нормандской четверки" в Париже выразил твердую поддержку Украине и призвал оказывать международное давление на Россию.

Глава государства похвалил "лидерство и амбицию" Украины добиваться мира в Восточной Украине, но вместе с тем подчеркнул, что поддерживаемые Россией вооруженные группировки до сих пор нарушают перемирие.

"В преддверии встречи в "нормандском формате" мы твердо поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы видим лидерство и амбицию Украины добиваться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Мы надеемся, что предстоящая в понедельник встреча лидеров в "нормандском формате" будет способствовать окончанию войны на Донбассе", – сказал Г. Науседа для присланного BNS комментария.
"Между тем поддерживаемые Россией вооруженные группировки постоянно нарушают договоренность о прекращении огня, на востоке Украины по-прежнему гибнут украинские военные, от обстрелов страдают мирные жители. Очень важно поддерживать международное давление на Россию с той целью, чтобы она выполняла обязательства по Минским соглашениям", – добавил президент.

В понедельник в Париже состоится встреча лидеров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Восточной Украине.

В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Начавшийся в 2014 году военный конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами уже унес более 13 тысяч жизней.

Запад ввел санкции для России из-за интервенции в Украину.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 декабря, 10:30

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