Президент Литвы приветствует желание Украины добиваться мира, критикует Россию 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа накануне встречи "нормандской четверки" в Париже выразил твердую поддержку Украине и призвал оказывать международное давление на Россию.



Глава государства похвалил "лидерство и амбицию" Украины добиваться мира в Восточной Украине, но вместе с тем подчеркнул, что поддерживаемые Россией вооруженные группировки до сих пор нарушают перемирие.



"В преддверии встречи в "нормандском формате" мы твердо поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы видим лидерство и амбицию Украины добиваться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Мы надеемся, что предстоящая в понедельник встреча лидеров в "нормандском формате" будет способствовать окончанию войны на Донбассе", – сказал Г. Науседа для присланного BNS комментария. Литовский президент Гитанас Науседа накануне встречи "нормандской четверки" в Париже выразил твердую поддержку Украине и призвал оказывать международное давление на Россию.Глава государства похвалил "лидерство и амбицию" Украины добиваться мира в Восточной Украине, но вместе с тем подчеркнул, что поддерживаемые Россией вооруженные группировки до сих пор нарушают перемирие."В преддверии встречи в "нормандском формате" мы твердо поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы видим лидерство и амбицию Украины добиваться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Мы надеемся, что предстоящая в понедельник встреча лидеров в "нормандском формате" будет способствовать окончанию войны на Донбассе", – сказал Г. Науседа для присланного BNS комментария. "Между тем поддерживаемые Россией вооруженные группировки постоянно нарушают договоренность о прекращении огня, на востоке Украины по-прежнему гибнут украинские военные, от обстрелов страдают мирные жители. Очень важно поддерживать международное давление на Россию с той целью, чтобы она выполняла обязательства по Минским соглашениям", – добавил президент.



В понедельник в Париже состоится встреча лидеров в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Восточной Украине.



В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.



Начавшийся в 2014 году военный конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами уже унес более 13 тысяч жизней.



Запад ввел санкции для России из-за интервенции в Украину. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии