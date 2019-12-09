В Каунасском районе рухнул самолет. Погибли двое 🔊 Воспроизвести Facebook / Kauno rajono GMPS



Спортивный самолет упал прямо во двор дома местных жителей. Сами они не пострадали, но люди, находившиеся в самолете, погибли, сообщает



В воскресенье в Единый центр помощи поступило сообщение о необычном происшествии. В Каунасском районе во двор дома упал спортивный самолет Piper PA-30.







В результате крушения погибли два человека. Хотя как отмечают спасатели, прибыли на место происшествия, они в течение четырех минут после звонка.



Медики подчеркнули, что ранения, полученные при крушении, были несовместимы с жизнью.



Местные жители, во двор которых упал самолет, не пострадали, но были сильно напуганы.



По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году. Спортивный самолет упал прямо во двор дома местных жителей. Сами они не пострадали, но люди, находившиеся в самолете, погибли, сообщает Sputnik Литва . В Каунасском районе во двор одного из пригородных домов рухнул самолет. Об этом сообщает в Facebook Служба скорой помощи Каунаса.В воскресенье в Единый центр помощи поступило сообщение о необычном происшествии. В Каунасском районе во двор дома упал спортивный самолет Piper PA-30.В результате крушения погибли два человека. Хотя как отмечают спасатели, прибыли на место происшествия, они в течение четырех минут после звонка.Медики подчеркнули, что ранения, полученные при крушении, были несовместимы с жизнью.Местные жители, во двор которых упал самолет, не пострадали, но были сильно напуганы.По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: катастрофа, погибшие, самолет География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии