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В Каунасском районе рухнул самолет. Погибли двое
Спортивный самолет упал прямо во двор дома местных жителей. Сами они не пострадали, но люди, находившиеся в самолете, погибли, сообщает Sputnik Литва. В Каунасском районе во двор одного из пригородных домов рухнул самолет. Об этом сообщает в Facebook Служба скорой помощи Каунаса.
В воскресенье в Единый центр помощи поступило сообщение о необычном происшествии. В Каунасском районе во двор дома упал спортивный самолет Piper PA-30.
В результате крушения погибли два человека. Хотя как отмечают спасатели, прибыли на место происшествия, они в течение четырех минут после звонка.
Медики подчеркнули, что ранения, полученные при крушении, были несовместимы с жизнью.
Местные жители, во двор которых упал самолет, не пострадали, но были сильно напуганы.
По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: катастрофа, погибшие, самолет
География: Литва
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