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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Генсек НАТО в очередной раз заявил, что Россия не является врагом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, передает ЛАЙФ.
Он подчеркнул, что организация не составляет списки противников и всегда пытается улучшить отношения.
— Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, — заявил Столтенберг и отметил, что РФ — не то же самое, чем был Советский Союз во времена холодной войны.
Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются.
life.ru
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