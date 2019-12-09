Генсек НАТО в очередной раз заявил, что Россия не является врагом альянса 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr/Arbeiderpartiet



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, передает



Он подчеркнул, что организация не составляет списки противников и всегда пытается улучшить отношения.



— Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, — заявил Столтенберг и отметил, что РФ — не то же самое, чем был Советский Союз во времена холодной войны.



Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN, передает ЛАЙФ Он подчеркнул, что организация не составляет списки противников и всегда пытается улучшить отношения.— Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, — заявил Столтенберг и отметил, что РФ — не то же самое, чем был Советский Союз во времена холодной войны.Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, нато, отношения — статья прочитана 173 раза Комментарии