В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами 🔊 Воспроизвести © Фото : соцсети Антироссийская демонстрация, организованная украинской диаспорой в Париже. 8 декабря 2019



Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке, передает



В митинге приняли участие около 150 человек. Активисты вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.



По словам организаторов, в какой-то момент в митингующих полетели яйца. Однако это "не изменило боевого настроения" украинских активистов. Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки". Об этом организаторы акции сообщили в фейсбуке, передает РИА Новости В митинге приняли участие около 150 человек. Активисты вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.По словам организаторов, в какой-то момент в митингующих полетели яйца. Однако это "не изменило боевого настроения" украинских активистов. Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате", в ходе которого лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Однако украинская оппозиция и националисты за несколько дней до переговоров призвали людей выйти на улицы, чтобы не допустить "капитуляции". В центре Киева ранее днем прошла акция под лозунгом "Красные линии для Зе". Участники митинга потребовали от властей не идти на компромиссы относительно унитарности Украины, курса страны в ЕС и НАТО, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Оппозиция призвала не проводить выборы в Донбассе до разоружения местных формирований и установления контроля над границей с Россией. РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж, протесты — статья прочитана 235 раз Комментарии