Минск и Москва не согласовали восемь интеграционных дорожных карт 🔊 Воспроизвести Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин, первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент Белоруссии Александр Лукашенко (третий справа) и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас (четвертый справа) © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко также сообщил Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко также сообщил ТАСС , что вопрос о цене на российский газ должен быть согласован в ближайшие две недели. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва согласовали проекты дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, несогласованными остаются восемь карт.



"Остаются несогласованными восемь дорожных карт", - приводит его слова агентство БелТА в воскресенье по итогам переговоров белорусского и российского лидеров в Сочи. Семашко отметил, что 6 декабря премьер-министры двух стран встретились и заслушали министров энергетики, "констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии". Кроме того, по его словам, в результате "уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб".



"Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря", - рассказал Семашко. Как он уточнил, переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе.



"Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений", - сказал дипломат.



По его словам, по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31, теперь остаются несогласованными восемь дорожных карт.



Вопрос о цене на газ



Семашко также сообщил, что Минск и Москва решат в ближайшие две недели вопрос о цене на российский газ для Белоруссии. Он отметил, что позиции сторон часто не совпадали, однако лидеры России и Белоруссии смогли определить направления.



Дипломат также выразил признательность Владимиру Путину за то, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он поручил главе "Газпрома", премьеру и вице-премьеру согласовать в течение двух недель все разногласия и пересчеты, а затем доложить, что стороны нашли развязку.



По его словам, после того, как будут согласованы и вступят в силу с 1 января 2021 года все интеграционные карты, вопрос о цене поставок газа в Белоруссию будет снят полностью. Семашко сказал, что Минск ставит вопрос о том, какая будет цена газа на 2020 год. При этом он напомнил, что, в соответствии с межправительственными соглашениями, стоимость поставок газа на 2020 год должна была быть согласована еще к 1 июля 2019 года.



"К сожалению, мы опять подошли к концу года, - сказал белорусский посол. - Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с [председателем правления ПАО "Газпром"] Алексеем Миллером и Министерством энергетики РФ, а возможно и с участием [вице-премьера РФ] Дмитрия Козака".



Семашко также отметил, что, так как стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на снижении цены на газ и в 2020 году для появления базы, на которой сформируется единое экономическое пространство.



"А какая это база, если на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе, - сказал посол. - А для того, чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем". ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Путин, договор, Лукашенко, союз География: Белоруссия — статья прочитана 167 раз Комментарии