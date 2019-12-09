Загрузка... Украинка устроила в Польше скандал из-за отсутствия табличек на английском 🔊 Воспроизвести Украинская эмигрантка в США Анастасия Шигаева. Скрин-шот: facebook.com/nastasiya.shygaieva



В «Фейсбуке» разгорелся скандал, в который оказались втянуты сотрудники Варшавской скоростной железной дороги и бывшая украинка Анастасия Шигаева, эмигрировавшая в Штаты, сообщает



Накануне варшавская SKM (Szybka Kolej Miejska/Скоростная городская железная дорога) опубликовала на своей странице в соцсети запись, где рассказала о своих приоритетах: сделать путешествие комфортным и безопасным для всех пассажиров. Под этой записью сообщение написала книжный иллюстратор Анастасия Шигаева, перебравшаяся из Киева в Бруклин. Молодая мама, судя по профилю в «Фейсбуке» — ярая сторонница евромайдана, возмутилась отсутствием в польских поездах и на вокзалах табличек на английском языке, из-за чего она, мол, не прокомпостировала билет и вынуждена была заплатить штраф. В «Фейсбуке» разгорелся скандал, в который оказались втянуты сотрудники Варшавской скоростной железной дороги и бывшая украинка Анастасия Шигаева, эмигрировавшая в Штаты, сообщает EADAily Накануне варшавская SKM (Szybka Kolej Miejska/Скоростная городская железная дорога) опубликовала на своей странице в соцсети запись, где рассказала о своих приоритетах: сделать путешествие комфортным и безопасным для всех пассажиров. Под этой записью сообщение написала книжный иллюстратор Анастасия Шигаева, перебравшаяся из Киева в Бруклин. Молодая мама, судя по профилю в «Фейсбуке» — ярая сторонница евромайдана, возмутилась отсутствием в польских поездах и на вокзалах табличек на английском языке, из-за чего она, мол, не прокомпостировала билет и вынуждена была заплатить штраф. «Я хотела бы подать жалобу на работника № 7552. Мы путешествовали с дочерью на поезде из аэропорта им. Шопена до станции Варшава-Центральная. Это было сразу после нашего долгого перелёта из Нью-Йорка, мы были очень уставшим. Да, я не подтвердила билет, потому что не нашла никакой информации на английском языке на всей платформе. Ваш сотрудник взял мой билет и начал кричать на меня, вести себя очень агрессивно, так сильно напугал мою 6-летнюю дочь, что она плакала целый час. Этот работник начал требовать мой паспорт, потом назвал сумму, которую мне придётся заплатить, а потом предложил меньший „штраф“, чтобы получить хоть немного денег — как я понимаю, лично для себя. На последней остановке этот пан попросил своего друга заблокировать наш выход с дочерью! Они напали на меня и вызвали много стресса и морального дискомфорта. Моя малышка сейчас очень боится поездов!» — написала украинка.



Главная претензия «зайца» состояла в том, «почему не было туристической информации на английском или других языках, кроме польского, о правилах использования билетов?»



«Вы всегда так относитесь к своим клиентам? С уважением, Анастасия Шигаева, гражданка США, турист в Варшаве (вероятно, больше никогда не вернусь)», — заключила украинская эмигрантка.



Администратор страницы SKM в «Фейсбуке» предложил женщине отправить жалобу официальным способом, то есть по электронной или обычной почте. На что Шигаева ответила, что «никто не отвечает на электронные письма». Пользователи, принявшие участие в дискуссии, раскритиковали бывшую украинку, посоветовав ей заранее знакомиться со спецификой посещаемых ею стран. Вот лишь некоторые комментарии:



«Как-то мы не будем жалеть, что ты больше не вернёшься», «А уважаемая пани всегда так глупо объясняется, когда её ловят во время езды „зайцем“?», «Стоит знакомиться с обычаями посещаемых стран».



EADaily напоминает, что в ноябре 2019 года в Польше из Варминско-Мазурского университета была исключена студентка медицинского факультета, назвавшая украинку «ё*ной уборщицей» и «животным». Инцидент также произошёл в поезде, где полька специально купила два билета в купе, чтобы, как она выразилась, «иметь место для ног, потому что я могу себе это позволить». Однако её «место для ног» неожиданно заняла женщина с Украины. В своих оценках поступка украинки студентка не стеснялась, выложив соответствующее видео на YouTube. При этом, материлась будущий польский медик по-русски.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/ukrainka-ustroila-v-polshe-skandal-iz-za-otsutstviya-tablichek-na-angliyskom?fbclid=IwAR2ybtJPldtEpo5K4HQ407SR1JzBH6dHeJp4z-C-o5f2xa4wsQDUJ4FjN5E



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/06/ukrainka-ustroila-v-polshe-skandal-iz-za-otsutstviya-tablichek-na-angliyskom?fbclid=IwAR2ybtJPldtEpo5K4HQ407SR1JzBH6dHeJp4z-C-o5f2xa4wsQDUJ4FjN5E Загрузка... eadaily.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе, дом и быт Ключевые слова: надписи, язык, соцсети, возмущение География: Польша — статья прочитана 125 раз Комментарии