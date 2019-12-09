Немецкие ученые: Россия остановит украинский транзит газа - ЕС не замерзнет 🔊 Воспроизвести



Насколько вырастут цены на газ при прекращении российских поставок по украинскому маршруту? Немецкие ученые EWI подсчитали: сильно пострадают лишь три страны ЕС и сам "Газпром", пишет



Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года и нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов. При этом рост цен на голубое топливо в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно. Насколько вырастут цены на газ при прекращении российских поставок по украинскому маршруту? Немецкие ученые EWI подсчитали: сильно пострадают лишь три страны ЕС и сам "Газпром", пишет DW Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года и нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов. При этом рост цен на голубое топливо в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.



Европейский рынок газа с 2009 года сильно изменился



"Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях", - заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте (Simon Schulte), представляя исследование. По его словам, "на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация", что связано с целым рядом факторов: "Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах".



Основная часть газа, поступающего по "Северному потоку" в ФРГ, идет транзитом в другие страны ЕС



Иными словами, за прошедшее десятилетие ЕС не только увеличил мощности для приема трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и существенно расширил инфраструктуру, позволяющую при необходимости оперативно направлять значительные объемы топлива из одних стран в другие. Поэтому в случае остановки украинского транзита "цены на газ хотя и вырастут, но в большинстве стран ЕС относительно умеренно, во всяком случае в Северо-Западной Европе", отметил Зимон Шульте.



От остановки украинского транзита особо пострадает Греция



В то же время страны Юго-Восточной Европы, указал он, пока недостаточно интегрированы в европейскую газораспределительную систему. Поэтому здесь рост цен на топливо окажется существенным.



По подсчетам ученых, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции - на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%. В то же время в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%. А вот в Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии - на 24%, в Греции - даже на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.



Если же в январе ударят еще и сильные морозы, то греческим потребителям придется платить даже на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%. Таким образом, среди стран ЕС больше всех от срыва переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину пострадают Болгария и Румыния, а также Греция, которая окажется наиболее уязвимой.



"Газпром" потеряет больше, чем потребители в ЕС



Согласно подсчетам авторов исследования, прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 миллиарда евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 миллиарда евро.



"Газпрому" принадлежит крупнейшее в Западной Европе газохранилище "Реден" (ФРГ)



По их мнению, "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро. К таким выводам пришли ученые из Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), проанализировавшие возможные последствия для европейских потребителей прекращения украинского транзита в случае срыва трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС. Их исследование опубликовано на английском языке 4 декабря."Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях", - заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте (Simon Schulte), представляя исследование. По его словам, "на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация", что связано с целым рядом факторов: "Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах".К тому же за десять лет, прошедшие после предыдущего временного прекращения российских поставок через Украину, газовый рынок Евросоюза серьезно изменился. "После газового кризиса 2009 года ЕС много инвестировал в европейскую газораспределительную систему и вывел ее на высокий уровень", - подчеркнул эксперт. Он указал на новые трубопроводы на территории ЕС, на новые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а также на сданный в эксплуатацию в 2011-2012 годах импортный газопровод "Северный поток", сооруженный "Газпромом" совместно с несколькими западноевропейскими фирмами.Иными словами, за прошедшее десятилетие ЕС не только увеличил мощности для приема трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и существенно расширил инфраструктуру, позволяющую при необходимости оперативно направлять значительные объемы топлива из одних стран в другие. Поэтому в случае остановки украинского транзита "цены на газ хотя и вырастут, но в большинстве стран ЕС относительно умеренно, во всяком случае в Северо-Западной Европе", отметил Зимон Шульте.В то же время страны Юго-Восточной Европы, указал он, пока недостаточно интегрированы в европейскую газораспределительную систему. Поэтому здесь рост цен на топливо окажется существенным.По подсчетам ученых, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции - на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%. В то же время в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%. А вот в Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии - на 24%, в Греции - даже на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.Если же в январе ударят еще и сильные морозы, то греческим потребителям придется платить даже на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%. Таким образом, среди стран ЕС больше всех от срыва переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину пострадают Болгария и Румыния, а также Греция, которая окажется наиболее уязвимой.Согласно подсчетам авторов исследования, прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 миллиарда евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 миллиарда евро.Что же касается "Газпрома", то мощностей его газопроводов "Ямал -Европа" (через Беларусь и Польшу в Германию) и "Северный поток" (по Балтийскому морю в Германию) не хватит для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства, подчеркнули ученые EWI.По их мнению, "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро. dw.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Украина, Европа, транзит, маршрут, СП-2 — статья прочитана 158 раз Комментарии