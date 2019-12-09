В Газпроме сравнили СПГ с замороженной клубникой 🔊 Воспроизвести



Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019", сообщает



Крупнейшим производителем СПГ в России является проект "Новатэка" "Ямал СПГ". "Газпром" также участвует в выпуске СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".



На слайде Кисленко под названием "СПГ: Мифы и реальность" перечислены, по его мнению, мифы об СПГ и один из них звучит так "СПГ - премиальный продукт с добавленной стоимостью". Далее образно представлено сравнение трубопроводного газа и СПГ и на слайде под подписью "трубопроводный газ" изображена свежая клубника, а под подписью "СПГ" изображена замороженная клубника. Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019", сообщает РИА Новости Крупнейшим производителем СПГ в России является проект "Новатэка" "Ямал СПГ". "Газпром" также участвует в выпуске СПГ в рамках проекта "Сахалин-2".На слайде Кисленко под названием "СПГ: Мифы и реальность" перечислены, по его мнению, мифы об СПГ и один из них звучит так "СПГ - премиальный продукт с добавленной стоимостью". Далее образно представлено сравнение трубопроводного газа и СПГ и на слайде под подписью "трубопроводный газ" изображена свежая клубника, а под подписью "СПГ" изображена замороженная клубника. "Надо максимально экономически эффективно подходить к принятию решений: как и куда мы идём. У нас почему-то есть подсознательное восприятие, что есть природный газ, а есть СПГ. Но СПГ - это просто одна из форм транспортировки природного газа. Также как и КПГ (компримированный природный газ – ред.) и адсорбированный природный газ и ряд других. ... У нас есть матрица, где можно в зависимости от расстояния и объёмов понять, что трубопроводный газ для России уникален. Он расположен так, что и Азия, и Европа находится в зоне его эффективности", - прокомментировал Кисленко.



При этом, по его словам, транспортировка природного газа с помощью труб гораздо более экологична, нежели поставки СПГ. К тому же, только трубопроводные поставки газа способны обеспечить энергобезопасность, заключил он. РИА Новости Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: США, Европа, рынок, Балтия, СПГ — статья прочитана 162 раза Комментарии