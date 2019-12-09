Rzeczpospolita Польша : каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Григорий Василенко



Больше половины временных работников с Украины раздумывает о том, чтобы переехать из Польши в другую страну, чаще всего в Германию. Украинские работники все лучше осознают, какие у них есть возможности в других странах. Однако и Германия будет рада не всем, пишет Rzeczpospolita.



Агентство по трудоустройству «Отто ворк форс» провело в ноябре опрос, в котором приняли участие 500 воспользовавшихся его услугами граждан Украины. Вывод был таким: отправиться за Одер собирается 70% украинцев, рассматривающих возможность работы в другой стране. Это на треть больше, чем год назад.



Популярность Германии растет не только потому, что по сравнению с Польшей там высокие зарплаты, но и потому что в начале 2020 года вступит в силу новый миграционный закон, который откроет немецкий рынок труда для специалистов из стран, не входящих в Евросоюз. Агентство по трудоустройству «Отто ворк форс» провело в ноябре опрос, в котором приняли участие 500 воспользовавшихся его услугами граждан Украины. Вывод был таким: отправиться за Одер собирается 70% украинцев, рассматривающих возможность работы в другой стране. Это на треть больше, чем год назад.Популярность Германии растет не только потому, что по сравнению с Польшей там высокие зарплаты, но и потому что в начале 2020 года вступит в силу новый миграционный закон, который откроет немецкий рынок труда для специалистов из стран, не входящих в Евросоюз.



В целом уже 52% временно работающих в Польше (трудоустроенных на основе упрощенной процедуры) украинцев раздумывают о переезде в другую страну, это на 40% больше, чем в прошлом году, когда о таком намерении заявляли 37% респондентов. Увеличение числа желающих переехать связано также со снижением уровня удовлетворенности украинцев своей работой в Польше. Если в 2017 году все устраивало 94% опрошенных, то сейчас — 72%.



Как полагает исполнительный директор компании "Отто ворк форс«Томаш Дудек (Tomasz Dudek), это связано не с ухудшением условий труда у польских работодателей, а с тем, что украинские работники все лучше осознают, какие у них есть возможности в том числе в других странах.



Основной причиной переезда в другие страны остаются финансовые соображения, то есть более высокие зарплаты. Польские фирмы платят сотрудникам все лучше (по данным Дудека, неквалифицированный работник получает на руки в среднем 2 500 злотых (примерно 41 000 рублей, — прим.пер.)), но немцы предлагают в несколько раз больше.



Однако реальное количество переезжающих в Германию может оказаться не таким высоким: открывая свой рынок для работников из стран, не входящих в ЕС, немецкое правительство ввело жесткие требования: нужно будет располагать документальным подтверждением своей профессиональной квалификации и владеть немецким языком как минимум на уровне B1. «Также не будет возможности устроиться при посредничестве агентств по временному трудоустройству, которые помогают иностранцу уладить все формальности, а иногда и найти жилье», — объясняет Дудек.



Автор: Анита Блащак (Anita Błaszczak) для Rzeczpospolita, Польша, перевод Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).В целом уже 52% временно работающих в Польше (трудоустроенных на основе упрощенной процедуры) украинцев раздумывают о переезде в другую страну, это на 40% больше, чем в прошлом году, когда о таком намерении заявляли 37% респондентов. Увеличение числа желающих переехать связано также со снижением уровня удовлетворенности украинцев своей работой в Польше. Если в 2017 году все устраивало 94% опрошенных, то сейчас — 72%.Как полагает исполнительный директор компании "Отто ворк форс«Томаш Дудек (Tomasz Dudek), это связано не с ухудшением условий труда у польских работодателей, а с тем, что украинские работники все лучше осознают, какие у них есть возможности в том числе в других странах.Основной причиной переезда в другие страны остаются финансовые соображения, то есть более высокие зарплаты. Польские фирмы платят сотрудникам все лучше (по данным Дудека, неквалифицированный работник получает на руки в среднем 2 500 злотых (примерно 41 000 рублей, — прим.пер.)), но немцы предлагают в несколько раз больше.Однако реальное количество переезжающих в Германию может оказаться не таким высоким: открывая свой рынок для работников из стран, не входящих в ЕС, немецкое правительство ввело жесткие требования: нужно будет располагать документальным подтверждением своей профессиональной квалификации и владеть немецким языком как минимум на уровне B1. «Также не будет возможности устроиться при посредничестве агентств по временному трудоустройству, которые помогают иностранцу уладить все формальности, а иногда и найти жилье», — объясняет Дудек.Автор: Анита Блащак (Anita Błaszczak) для Rzeczpospolita, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: польша, Украина, евросоюз, гастарбайтеры, недовольство География: Польша — статья прочитана 109 раз Комментарии