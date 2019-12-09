Биатлонисты Литвы достойно завершили первый этап КМ 🔊 Воспроизвести Facebook \ Lietuvos biatlono federacija



В шведском Эстерсунде подходит к концу растянувшийся на неделю первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщает



Открывал гонку у Литвы Томас Каукенас. Если первую стрельбу лежа он прошел, потратив всего один дополнительный патрон, то на второй Томасу не хватило и всех трех, плюс заработал два штрафных круга. Эстафету Витаутасу Строля передавал 24-м, сразу после лидера сборной Латвии Андрея Расторгуева, а вышедшей на первое место сборной Германии Литва проигрывала уже две минуты. В шведском Эстерсунде подходит к концу растянувшийся на неделю первый в сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщает Sputnik Литва . Последней гонкой для литовских спортсменов стала мужская эстафета 4х7,5 километра.Открывал гонку у Литвы Томас Каукенас. Если первую стрельбу лежа он прошел, потратив всего один дополнительный патрон, то на второй Томасу не хватило и всех трех, плюс заработал два штрафных круга. Эстафету Витаутасу Строля передавал 24-м, сразу после лидера сборной Латвии Андрея Расторгуева, а вышедшей на первое место сборной Германии Литва проигрывала уже две минуты. Строля неудачно зашел на первый огневой рубеж, заработав там штрафной круг, но закрыл все пять мишеней в "стойке", потратив на них семь патронов. Отставание от вышедшей теперь в лидеры сборной Швеции увеличилось до трех минут.



Принявший эстафету Кароль Домбровский сумел обойтись без штрафа, как и бежавший заключительный этап Линас Банис. Литовская команда сумела завершить гонку в полном составе 20-й среди 26 участвовавших в эстафете команд. Позади остались Румыния, Китай, Казахстан, Япония, Южная Корея и Латвия. Последние пять команд были сняты с эстафеты после того, как их отставание от лидеров достигло одного круга. А победителям, сборной Норвегии, литовские биатлонисты уступили почти семь минут. В воскресенье состоится еще женская эстафета, но литовская команда в ней участия не примет. Таким образом, в Эстерсунде лучший результат показал Томас Каукенас, занявший в спринтерской гонке (десять километров) – 31 место. Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене и стартует 13 декабря как раз со спринтерской гонки.



КМ-2019/2020. Биатлон. 1-й этап (Эстерсунд).



Мужчины. Эстафета 4х7,5 километра:



1. Норвегия – 1:10.30,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).



2. Франция – отставание 32,3 (1+7).



3 Италия +1.27,1 (0+8).



4. Россия +1.41,4 (1+10)...



20. Литва +6.46,0 (3+16)... lt.sputniknews.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: биатлон, сборная, Кубок мира, эстафета География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии