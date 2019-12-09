В Литве рассказали, как обеспечат контроль за радиационным фоном БелАЭС 🔊 Воспроизвести © Photo : vk / РУП "Белорусская АЭС"



По словам представителя литовского Национального агентства охраны окружающей среды, контроль будет вестись круглосуточно и автоматически. Контроль над радиационным фоном на границе с Белоруссией будут осуществлять 15 станций радиационного контроля, сообщает ТАСС и



По его словам, в Литве всего 47 таких станций. Пятнадцать из них расположены в той части границы с Белоруссией, где возводится БелАЭС.



Максимальное расстояние между станциями составляет 20 километров, что поможет вести эффективный контроль. По словам Молиса, станции действуют круглосуточно в автоматическом режиме. По словам представителя литовского Национального агентства охраны окружающей среды, контроль будет вестись круглосуточно и автоматически. Контроль над радиационным фоном на границе с Белоруссией будут осуществлять 15 станций радиационного контроля, сообщает ТАСС и Sputnik Литва со ссылкой на заведующего отделом Национального агентства по охране окружающей среды Литвы Юозаса Молиса.По его словам, в Литве всего 47 таких станций. Пятнадцать из них расположены в той части границы с Белоруссией, где возводится БелАЭС.Максимальное расстояние между станциями составляет 20 километров, что поможет вести эффективный контроль. По словам Молиса, станции действуют круглосуточно в автоматическом режиме. "Сигнал об изменении ситуации незамедлительно поступает на пункт управления. Дальнейшие действия в случае чрезвычайной ситуации досконально оговорены соответствующими протоколами" - рассказал он.



Спор вокруг БелАЭС



На фоне стротиельства Белорусской АЭС, которая строится под Островцом в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса, отношения республики с Литвой ухудшились. Литва постоянно критикует проект и призывает к его бойкоту. В частности, власти республики недовольны выбранной площадкой для объекта, которую считают небезопасной.



Соседние балтийские республики не разделяют позицию Вильнюса. В Латвии не поддерживают Литву в вопросе блокировки электричества из Белоруссии, поскольку считают, что это может создать риски энергодефицита для других стран Балтии.



В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран. lt.sputniknews.ru Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии