В Литве рассказали, как обеспечат контроль за радиационным фоном БелАЭС

По словам представителя литовского Национального агентства охраны окружающей среды, контроль будет вестись круглосуточно и автоматически. Контроль над радиационным фоном на границе с Белоруссией будут осуществлять 15 станций радиационного контроля, сообщает ТАСС и Sputnik Литва со ссылкой на заведующего отделом Национального агентства по охране окружающей среды Литвы Юозаса Молиса.
По его словам, в Литве всего 47 таких станций. Пятнадцать из них расположены в той части границы с Белоруссией, где возводится БелАЭС.
Максимальное расстояние между станциями составляет 20 километров, что поможет вести эффективный контроль. По словам Молиса, станции действуют круглосуточно в автоматическом режиме.
"Сигнал об изменении ситуации незамедлительно поступает на пункт управления. Дальнейшие действия в случае чрезвычайной ситуации досконально оговорены соответствующими протоколами" - рассказал он.
Спор вокруг БелАЭС
На фоне стротиельства Белорусской АЭС, которая строится под Островцом в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса, отношения республики с Литвой ухудшились. Литва постоянно критикует проект и призывает к его бойкоту. В частности, власти республики недовольны выбранной площадкой для объекта, которую считают небезопасной.
Соседние балтийские республики не разделяют позицию Вильнюса. В Латвии не поддерживают Литву в вопросе блокировки электричества из Белоруссии, поскольку считают, что это может создать риски энергодефицита для других стран Балтии.
В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.
Спор вокруг БелАЭС
На фоне стротиельства Белорусской АЭС, которая строится под Островцом в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса, отношения республики с Литвой ухудшились. Литва постоянно критикует проект и призывает к его бойкоту. В частности, власти республики недовольны выбранной площадкой для объекта, которую считают небезопасной.
Соседние балтийские республики не разделяют позицию Вильнюса. В Латвии не поддерживают Литву в вопросе блокировки электричества из Белоруссии, поскольку считают, что это может создать риски энергодефицита для других стран Балтии.
В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.