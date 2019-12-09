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В Литве рассказали, как обеспечат контроль за радиационным фоном БелАЭС

© Photo : vk / РУП "Белорусская АЭС"


По словам представителя литовского Национального агентства охраны окружающей среды, контроль будет вестись круглосуточно и автоматически. Контроль над радиационным фоном на границе с Белоруссией будут осуществлять 15 станций радиационного контроля, сообщает ТАСС и Sputnik Литва со ссылкой на заведующего отделом Национального агентства по охране окружающей среды Литвы Юозаса Молиса.

По его словам, в Литве всего 47 таких станций. Пятнадцать из них расположены в той части границы с Белоруссией, где возводится БелАЭС.

Максимальное расстояние между станциями составляет 20 километров, что поможет вести эффективный контроль. По словам Молиса, станции действуют круглосуточно в автоматическом режиме.
"Сигнал об изменении ситуации незамедлительно поступает на пункт управления. Дальнейшие действия в случае чрезвычайной ситуации досконально оговорены соответствующими протоколами" - рассказал он.

Спор вокруг БелАЭС

На фоне стротиельства Белорусской АЭС, которая строится под Островцом в Гродненской области, всего в 50 километрах от Вильнюса, отношения республики с Литвой ухудшились. Литва постоянно критикует проект и призывает к его бойкоту. В частности, власти республики недовольны выбранной площадкой для объекта, которую считают небезопасной.

Соседние балтийские республики не разделяют позицию Вильнюса. В Латвии не поддерживают Литву в вопросе блокировки электричества из Белоруссии, поскольку считают, что это может создать риски энергодефицита для других стран Балтии.

В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, технологии, в Европе
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 декабря, 09:20

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