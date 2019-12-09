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Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии
Украинскому режиссеру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает ЛЕНТА.
По словам режиссера, скорее всего, ему не дали слово из-за его неидеального знания английского языка и политических тем, без которых он не смог обойтись. Сенцов также возмутился тем, что вечеринка после церемонии награждения проходила в ресторане под названием «Москва», на которую он не пошел и организовал «отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии».
В то же время он отметил, что имел большую честь сидеть в одном ряду с режиссерами Вернером Херцогом, Педро Альмодоваром, Вимом Вендерсом, актрисой Жюльет Бинош и другими участниками премии Европейской киноакадемии.
Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 22 моряка и два сотрудника СБУ, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.
lenta.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал
География: Украина
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