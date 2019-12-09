Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине 🔊 Воспроизвести



Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине, сообщает



«Федеральное правительство обсудит и примет решение о дальнейшей реакции... Российская сторона должна сделать свой вклад в расследование этого убийства», — сказала она в интервью Bild am Sonntag.



Ранее власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине, сообщает RT «Федеральное правительство обсудит и примет решение о дальнейшей реакции... Российская сторона должна сделать свой вклад в расследование этого убийства», — сказала она в интервью Bild am Sonntag.Ранее власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов.Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Как заявили в Генпрокуратуре ФРГ, имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.



В ведомстве отмечали, что погибший, согласно показаниям свидетелей, участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах.



В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.



Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у России и ФРГ есть каналы для общения правоохранительных органов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением законодательства. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, убийство, обвинения — статья прочитана 115 раз Комментарии