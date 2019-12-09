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Пресс-секретарь Зеленского поделилась ожиданиями от саммита в Париже

©president.gov.ua


Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования», сообщает RT.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она в Facebook.

При этом она отметила, что «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было».

Мендель подчеркнула, что украинская сторона находится в сложной ситуации, но летит в Париж с «очень сильной позицией».

«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе от США и Великобритании», — добавила она.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.

По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж
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добавлена сегодня, 9 декабря, 09:00

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