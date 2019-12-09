Пресс-секретарь Зеленского поделилась ожиданиями от саммита в Париже 🔊 Воспроизвести ©president.gov.ua



Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования», сообщает



«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она в Facebook.



При этом она отметила, что «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было».



Мендель подчеркнула, что украинская сторона находится в сложной ситуации, но летит в Париж с «очень сильной позицией».



«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе от США и Великобритании», — добавила она.



Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.



По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.



Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования», сообщает RT «10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она в Facebook.При этом она отметила, что «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было».Мендель подчеркнула, что украинская сторона находится в сложной ситуации, но летит в Париж с «очень сильной позицией».«У нас есть сильные союзники — Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе от США и Великобритании», — добавила она.Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.По его мнению, «красные линии» в ходе обсуждения будут соблюдены.Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, саммит, Париж — статья прочитана 164 раза Комментарии