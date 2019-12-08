Скончался известный грузинский режиссер Заза Урушадзе 🔊 Воспроизвести







Советский и грузинский режиссер Заза Урушадзе скончался в Тбилиси 7 декабря. Об этом сообщает



По данным журналистов, 53-летнему режиссеру стало плохо в Вакийском плавательном бассейне. На место прибыли врачи скорой помощи, но не смогли ему помочь.



Заза Урушадзе начал режиссерскую деятельность еще в СССР. Первый его фильм «Для тех, кого оставил отец» был снят в 1989-м году. Известность режиссёр получил после фильма «Мандарины» (2013). Кинокартина была номинирована на премии «Оскар» и «Глобус».



Сюжет фильма проходит на фоне грузино-абхазского конфликта 1992-го года. В Грузии не все позитивно оценили фильм, из-за того, что там не была показана безусловная правота грузинской стороны. Советский и грузинский режиссер Заза Урушадзе скончался в Тбилиси 7 декабря. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на агентство «Интерпресс-Ньюс».По данным журналистов, 53-летнему режиссеру стало плохо в Вакийском плавательном бассейне. На место прибыли врачи скорой помощи, но не смогли ему помочь.Заза Урушадзе начал режиссерскую деятельность еще в СССР. Первый его фильм «Для тех, кого оставил отец» был снят в 1989-м году. Известность режиссёр получил после фильма «Мандарины» (2013). Кинокартина была номинирована на премии «Оскар» и «Глобус».Сюжет фильма проходит на фоне грузино-абхазского конфликта 1992-го года. В Грузии не все позитивно оценили фильм, из-за того, что там не была показана безусловная правота грузинской стороны.







Заза Урушадзе представляет в Вильнюсе фильм "Мандарины":



Заза Урушадзе неоднократно бывал в Литве, в том числе и как участник XIX международного кинофестиваля "Kino pavasaris". Категории: культура Ключевые слова: Заза Урушадзе — статья прочитана 66 раз Комментарии