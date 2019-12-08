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Скончался известный грузинский режиссер Заза Урушадзе





Советский и грузинский режиссер Заза Урушадзе скончался в Тбилиси 7 декабря. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на агентство «Интерпресс-Ньюс».

По данным журналистов, 53-летнему режиссеру стало плохо в Вакийском плавательном бассейне. На место прибыли врачи скорой помощи, но не смогли ему помочь.

Заза Урушадзе начал режиссерскую деятельность еще в СССР. Первый его фильм «Для тех, кого оставил отец» был снят в 1989-м году. Известность режиссёр получил после фильма «Мандарины» (2013). Кинокартина была номинирована на премии «Оскар» и «Глобус».

Сюжет фильма проходит на фоне грузино-абхазского конфликта 1992-го года. В Грузии не все позитивно оценили фильм, из-за того, что там не была показана безусловная правота грузинской стороны.
Заза Урушадзе неоднократно бывал в Литве, в том числе и как участник XIX международного кинофестиваля "Kino pavasaris".



Заза Урушадзе представляет в Вильнюсе фильм "Мандарины":

Категории: культура
Ключевые слова: Заза Урушадзе
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добавлена сегодня, 8 декабря, 14:00

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