Горсть земли как вечная память

3 декабря 2019 гогда в честь Дня неизвестного солдата Посольство России в Литве и Генеральное консульство в Клайпеде совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и местными жителями, как уже сообщал "Обзор", приняли участие в мероприятиях по возложению венков и цветов на 15 захоронениях советских воинов-освободителей в разных городах Литвы - Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Алитусе, Укмерге, Обеляй, Шальчининкай и других.
В этих населенных пунктах ветераны войны и соотечественники собрали горсти земли, которые вручили в тот же день главе российского дипломатического ведомства Александру Удальцову с наказом передать кисеты с землей в Москву для помещения их в ареале сооружаемого Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Это величественное здание будет открыто в канун предстоящего 75-летия Великой Победы в память обо всех героически отдавших свою жизнь советских солдатах и офицерах.
После посещения мемориальных мест посол России в Литве принял ветеранов Великой Отечественной войны и представителей общественности в здании посольства, где состоялся разговор об особой актуальности в наши дни отмечаемой памятной даты. Группе ветеранов или их детям, если ветеран по состоянию здоровья не мог посетить российское посольство, были вручены памятные знаки.
Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"
Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: посольство России в Литве, День Неизвестного Солдата