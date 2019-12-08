Горсть земли как вечная память

В этих населенных пунктах ветераны войны и соотечественники собрали горсти земли, которые вручили в тот же день главе российского дипломатического ведомства Александру Удальцову с наказом передать кисеты с землей в Москву для помещения их в ареале сооружаемого Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Это величественное здание будет открыто в канун предстоящего 75-летия Великой Победы в память обо всех героически отдавших свою жизнь советских солдатах и офицерах.