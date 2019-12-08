Жемчужина Балтики 🔊 Воспроизвести







В самоуправлении города Неринга состоялась торжественная передача девяти картин, созданных во время весеннего международного пленэра «Неринга - жемчужина Балтики». Пленэр проходил в апреле этого года в Юодкранте и Ниде.



Вице-мэр Неринги Нарунас Лендрайтис от лица администрации самоуправления выразил благодарность организаторам этого проекта, в первую очередь его куратору, секретарю СРЛХ «РАРОГ» (Вильнюс) Валерию Серёгину и почётному консулу Республики Беларусь в Клайпеде Николаю Логвину, а также Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву, работникам Центра культуры имени Л.Резы в Юодкранте.



Н.Лендрайтис отметил отличную организацию пленэра, высокий уровень мастерства его участников и прекрасную возможность для многих людей из разных стран увидеть глазами художников красоту нашего Балтийского взморья. Вице-мэр Неринги Нарунас Лендрайтис от лица администрации самоуправления выразил благодарность организаторам этого проекта, в первую очередь его куратору, секретарю СРЛХ «РАРОГ» (Вильнюс) Валерию Серёгину и почётному консулу Республики Беларусь в Клайпеде Николаю Логвину, а также Генеральному консулу России в Клайпеде Александру Грачёву, работникам Центра культуры имени Л.Резы в Юодкранте.Н.Лендрайтис отметил отличную организацию пленэра, высокий уровень мастерства его участников и прекрасную возможность для многих людей из разных стран увидеть глазами художников красоту нашего Балтийского взморья.



За эти полгода после завершения пленэра состоялось четыре выставки во всех трёх соседних государствах - в городах Клайпеда, Юодкранте, Зеленоградск (Рыбачий, Россия) и белорусской Лиде, откуда родом участник пленэра Виктор Лукьян.











Администрация Неринги предложила сделать проведение таких международных пленэров в уникальной и заповедной зоне литовской косы традиционными и обещала рассмотреть возможность и в будущем принимать участие в их финансировании.



На основе картин, полученных в дар от участников пленэра, в Неринге планируется создать собственную картинную галерею. Помещение для неё уже запланировано в новом Центре культуры, строительство которого ожидается в ближайшем будущем.



После официальной части за чашечкой кофе в тёплой обстановке в присутствии участников пленэра от Литвы Оксаны Юозайтене и Романаса Борисоваса, а также сотрудницы Центра культуры им.Резы Аушры Микелене участники встречи вспоминали интересные моменты прошедшего пленэра и обсуждали перспективы будущего творческого сотрудничества.



Валерий СЕРЁГИН,



Ирина БЕЛЯЕВА,



«Обзор»



Напомним, что перед тем, как прибыть в Ниду для постоянного экспонирования, картины с пейзажами Неринги и Куршской косы с огромным успехом были представлены на выставках Литвы, России и Белоруссии - в тех странах, откуда прибыли участники проекта.За эти полгода после завершения пленэра состоялось четыре выставки во всех трёх соседних государствах - в городах Клайпеда, Юодкранте, Зеленоградск (Рыбачий, Россия) и белорусской Лиде, откуда родом участник пленэра Виктор Лукьян.Администрация Неринги предложила сделать проведение таких международных пленэров в уникальной и заповедной зоне литовской косы традиционными и обещала рассмотреть возможность и в будущем принимать участие в их финансировании.На основе картин, полученных в дар от участников пленэра, в Неринге планируется создать собственную картинную галерею. Помещение для неё уже запланировано в новом Центре культуры, строительство которого ожидается в ближайшем будущем.После официальной части за чашечкой кофе в тёплой обстановке в присутствии участников пленэра от Литвы Оксаны Юозайтене и Романаса Борисоваса, а также сотрудницы Центра культуры им.Резы Аушры Микелене участники встречи вспоминали интересные моменты прошедшего пленэра и обсуждали перспективы будущего творческого сотрудничества. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Неринга, пленэр, «Неринга - жемчужина Балтики» — статья прочитана 131 раз Комментарии